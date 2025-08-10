Cerrar X
Nacional

Vinculan a presunto asesino de delegado de FGR Reynosa

El presunto homicida es señalado como un miembro de "Los Metros", célula delictiva del Cártel del Golfo responsable del "huachicoleo" en el noreste de México

  • 10
  • Agosto
    2025

Una semana después del ataque contra el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Reynosa, un juez de control vinculó a proceso al presunto responsable del hecho violento que le costó la vida a Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna.

"Ya en audiencia, el Juez de Control determinó que la detención se realizó dentro de los parámetros de legalidad, por lo que además dictó en su contra auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el Centro Federal de Reinserción Social No.1 Altiplano", se lee en un comunicado emitido por la FGR.

El presunto homicida, identificado como Jareth Roberto "N" es señalado como un miembro de "Los Metros", célula delictiva del Cártel del Golfo responsable del "huachicoleo" en la zona noreste de México. 

Vázquez Reyna fue asesinado el lunes 4 de agosto luego que desconocidos lanzaron una granada a su camioneta, la cual circulaba sobre las calles de Reynosa.

Aunque el delegado intentó huir de su camioneta que comenzó a incendiarse, fue interceptado por sujetos armados que le dispararon a quemarropa y terminaron de quitarle la vida,.


