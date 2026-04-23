Gobierno compra el 100% del Tren Suburbano por $5,999 millones

El Gobierno de México concretó la adquisición del 100% del Tren Suburbano, uno de los sistemas de transporte más importantes del Valle de México, tras llegar a un acuerdo con empresas privadas para comprar su participación accionaria.

Durante la conferencia matutina, el director general de Banobras, Jorge Alberto Mendoza Sánchez, informó que la operación se logró mediante un acuerdo con la empresa española CAF y la mexicana Omnitren, lo que permitirá que el sistema pase completamente a manos del Estado.

“Con esto, el Estado mexicano ya llega al 100 por ciento de la posición accionaria en este tren, es decir, este tren pasa de mano de los privados a manos del pueblo de México”, señaló Mendoza.

Compra por casi $6 mil millones de pesos

El funcionario detalló que el costo de la transacción fue de $5 mil 999 millones de pesos, cifra establecida con base en los términos de la concesión original y una evaluación realizada por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).

Antes de la compra, la participación estaba dividida entre CAF con el 43.4%, Omnitren con 7.6% y el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadín) con el 49%.

“Era muy importante llegar a un acuerdo común con estas empresas para que el gobierno mexicano tomara control del activo… en esta ocasión vamos a llegar hasta el 100 por ciento”, explicó.

Además, se informó que la deuda existente será asumida por el Fonadín, con la posibilidad de reestructurarla para mejorar su viabilidad financiera.

Cabe señalar que el Tren Suburbano, que opera desde 2008, conecta la terminal de Buenavista con Cuautitlán a lo largo de 27 kilómetros y siete estaciones, con un tiempo de recorrido aproximado de 25 minutos.

Este sistema movilizó a más de 45 millones de usuarios durante 2025, consolidándose como una pieza clave en la conectividad entre la capital del país y el Estado de México.

“El tren suburbano es uno de los medios de transporte más importantes para conectar la Ciudad de México con el Estado de México”, destacó.

Integración al plan ferroviario nacional

La adquisición forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno federal para fortalecer el transporte ferroviario de pasajeros en el país.

Entre los proyectos vinculados destaca la conexión del Suburbano con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), cuya inauguración está prevista en los próximos días.

“Vamos a tener un tren funcional que va desde el centro de la Ciudad de México… hasta el aeropuerto Felipe Ángeles”, explicó el funcionario.

Asimismo, se contempla la ampliación hacia Pachuca, con un trayecto de 57 kilómetros actualmente en construcción, y futuras conexiones hacia Querétaro.

Operación bajo control estatal

Tras la adquisición, el Tren Suburbano será operado por el Fondo Nacional de Infraestructura, organismo que ya administra otros proyectos ferroviarios como el Tren Insurgente.

El gobierno aseguró que la operación se enfocará en eficiencia, seguridad y calidad del servicio para los usuarios.

“Vamos a asegurar que este tren se maneje de la manera más eficiente posible”, afirmó.

Por otra parte, el control total del Tren Suburbano permitirá consolidarlo como eje central del sistema ferroviario de pasajeros en el país, al integrarse como punto de partida de nuevas rutas hacia el norte y el centro.

“Todo esto forma parte del plan de trenes de pasajeros de la República”, subrayó el titular de Banobras.

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