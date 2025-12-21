Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_12_21_T143811_555_54a7e7fe5b
Nuevo León

2026 será el año de la obra pública en Nuevo León: Miguel Flores

Miguel Flores afirmó que 2026 marcará un impulso histórico a la obra pública en NL, con proyectos estratégicos para movilidad, agua y desarrollo regional

  • 21
  • Diciembre
    2025

El 2026 será un punto de inflexión para el desarrollo de infraestructura en Nuevo León, aseguró Miguel Flores, al señalar que el próximo año se concentrarán esfuerzos y recursos para detonar proyectos de obra pública en distintos municipios del estado.

Prioridad a infraestructura estratégica

Flores explicó que la planeación contempla obras clave que impacten directamente la calidad de vida de la población, particularmente en movilidad, abastecimiento de agua y servicios urbanos.

Destacó que estas acciones buscan atender rezagos históricos y preparar a la entidad para su crecimiento futuro.

El funcionario subrayó que el éxito del plan dependerá de la coordinación entre el gobierno estatal, los municipios y la federación, así como de la participación del sector privado.

“La suma de esfuerzos permitirá acelerar proyectos y garantizar resultados”, afirmó.

Impacto económico y social

Además del beneficio social, Mike Flores señaló que la obra pública será un motor para la economía local, al generar empleos y fortalecer cadenas productivas. Indicó que se priorizarán procesos transparentes y una ejecución eficiente de los recursos.

Finalmente, reiteró que 2026 no será un esfuerzo aislado, sino parte de una estrategia de largo plazo para consolidar a Nuevo León como un estado competitivo, con infraestructura moderna y sostenible.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

nl_parque_fundidora_carreras_falsas_52e326d5ed
Alerta Parque Fundidora por posibles carreras fraudulentas
Whats_App_Image_2025_12_22_at_6_40_19_PM_0fd3768132
Apoya el alcalde Héctor García al Juguetón 2025
nl_adrian_de_la_garza_juegueton_2025_058e37c968
Se suma el alcalde Adrián de la Garza al Juguetón 2025
publicidad

Últimas Noticias

AP_25357097441666_d7ea95674e
Colombia usará drones para destruir cultivos de droga
Whats_App_Image_2025_12_22_at_7_41_01_PM_1dcf51a17a
Tren Navideño cruza Saltillo y pasa casi desapercibido
Whats_App_Image_2025_12_22_at_7_37_45_PM_f3686a3bdb
Autorizan a recolectores de basura pedir apoyo decembrino
publicidad

Más Vistas

Image_Transformer_1_5ce0c4f96c
Se anuncia cierre temporal de contraflujo en Guadalupe
Whats_App_Image_2025_12_21_at_11_42_37_PM_a017e2ad35
Nueva ley en Texas endurece requisitos para tramitar placas
EH_FOTO_VERTICAL_2025_12_22_T083256_782_15d3787d58
Detiene Fuerza Civil a 'El Betito', sobrino de Osiel Cárdenas
publicidad
×