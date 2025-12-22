Con un gran legado, se despide Carlos Garza de la Tesorería de NL

Tras semanas de rumores, se confirmó la salida de Carlos Garza Ibarra de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General de Nuevo León, y ya suena el nombre de su posible relevo: Ulises Carlin de la Fuente.

A través de un correo electrónico dirigido a su equipo, Garza se despidió y agradeció una década de labor al frente de la dependencia, mensaje que fue replicado por colaboradores en redes sociales.

Este movimiento parece formar parte tardía de la serie de ajustes rumbo a la segunda mitad del sexenio, que han colocado a personajes cercanos a Samuel García en puestos clave del gobierno estatal, como ocurrió con Miguel Flores en la Secretaría General de Gobierno; Daniel Acosta en Atención Ciudadana; y Raúl Lozano en Medio Ambiente.

Personas que trabajaban directamente con Garza publicaron en redes sociales mensajes de agradecimiento y buenos deseos para sus nuevos proyectos.

“Estimado Carlos Garza Ibarra, te deseo de corazón el mejor de los éxitos, que sin duda lo tendrás. Vivir diez años juntos en la Tesorería del estado no fue fácil, pero pudimos sortear muchas cosas para bien de nuestro estado. Nos seguiremos viendo, somos de aquí y aquí nos quedaremos. Lo mejor está por venir. Te abrazo con afecto”, escribió Jorge Cantú, su secretario particular.

Ante la vacante, trascendió que el gobernador Samuel García designará como interino a Ulises Carlin de la Fuente, actual consejero jurídico del estado.

No obstante, el Ejecutivo buscará que Carlin sea ratificado como titular por el Congreso.

La transición ocurre en medio de la polémica por el presupuesto estatal: el Legislativo aprobó $160,000 millones de pesos, cifra menor a los $179,494 millones proyectados por el Ejecutivo, y que Samuel García advirtió vetará si no se respeta el plan técnico original.

El gobernador acusó que, en el presupuesto aprobado por el Congreso —que incluye freno al alza del Impuesto Sobre Nómina y cero deuda—, PRI y PAN “se sirvieron con la cuchara grande”, y reiteró que no publicará el documento si se aleja del proyecto técnico.

“Lo que se haya dejado tal cual, lo que envié en tiempo y forma, se va a publicar sin problema. Y lo que no, si no es para una mejora del estado, tengan por seguro que se va a vetar”, advirtió el jueves el mandatario.

El monto del proyecto enviado por el Ejecutivo fue de $179,494 millones de pesos.

