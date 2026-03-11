Incorporará NL en Línea biométricos para trámites vehiculares

El Instituto de Control Vehicular (ICV) alista la incorporación de lectura de datos biométricos en la plataforma Nuevo León en Línea, adelantó el director del ICV, Ramiro Bravo García, quien explicó que esta herramienta permitirá verificar la identidad de los usuarios de forma segura.

“Lo que vamos a anunciar es ya la utilización pronto de los biométricos, fácil por ejemplo para asegurarnos de la identidad de la gente y que puedan hacer los trámites pues más fácil, con seguridad”, dijo Bravo García.

La medida forma parte del proceso de digitalización de servicios del gobierno estatal. Aunque actualmente ya existen pagos y algunos trámites que pueden realizarse en línea, todavía hay procedimientos que obligan a los usuarios a acudir a las oficinas del instituto para la lectura de datos biométricos.

Uno de los casos más recurrentes es el cambio de placas foráneas. En los últimos meses, las instalaciones del ICV se han visto saturadas por automovilistas que buscan regularizar sus vehículos.

Sin embargo, para completar el trámite primero deben obtener o renovar la licencia de conducir, proceso que actualmente requiere la captura presencial de datos biométricos, además de acreditar el domicilio y, en muchos casos, realizar el cambio de propietario del vehículo.

“El 50 por ciento de la gente que ha venido con nosotros a hacer este trámite ha requerido renovar o sacar su licencia de conducir. Tiene que acudir porque tenemos que levantar los biométricos de las personas y tiene que comprobar el domicilio. Además, lo que nos hemos topado es que un porcentaje similar (el 50 por ciento) ha hecho el cambio de propietario”, explicó.

El reto es considerable. De acuerdo con estimaciones del gobierno estatal, en Nuevo León circulan alrededor de 500 mil vehículos con placas de otros estados, pero desde noviembre del año pasado solo 65 mil automovilistas han realizado el cambio, es decir, aproximadamente 13 por ciento del total.

“Hablar de, en aquel momento, de 500 mil vehículos estimados es un mundo, es enorme, estamos hablando del 20 por ciento del parque vehicular circulando, a nombre de alguien que a lo mejor no es alguien que lo está manejando y entonces se tomó como una política del gobierno de que si ley establece que si resides en el estado, pues tu vehículo tiene que estar en el estado”, dijo.

Las autoridades esperan que el número de regularizaciones aumente en marzo, ya que los meses de enero, febrero y marzo suelen registrar mayor movimiento en el instituto. Posteriormente, a partir de abril, el gobierno estatal retomará de manera intensiva la estrategia para impulsar el cambio de placas foráneas.

Del total de vehículos con matrículas de otros estados que circulan en Nuevo León, aproximadamente 70 por ciento provienen de Tamaulipas, Coahuila y el Estado de México.

Cuando se anunció la política para regularizar estas unidades, el gobierno argumentó motivos de seguridad pues en diversos hechos delictivos se detecta la presencia de automóviles con placas de otras entidades.

Bravo García señaló que la medida tiene implicaciones más amplias.

“Sin duda es un tema de seguridad pero es un tema de seguridad en el sentido amplio porque es un tema de seguridad, dígamos, criminal-policiaco y es un tema de seguridad patrimonial. Imaginate que hay un accidente y vehículo quede, que está manejando que está a nombre de un tercero, que ni quiera es de aquí del estado, va a ser más difícil establecer una responsabilidad patrimonial de algo”, dijo.

Actualmente no existen sanciones para quienes circulen con placas de otro estado. En caso de ser detenidos por una autoridad, únicamente se les invita a realizar el cambio correspondiente.

Sin embargo, los problemas pueden surgir si el conductor no puede comprobar la propiedad del vehículo o no cuenta con su licencia de conducir en regla.

“Lo que está sucediendo son dos cosas, si el vehículo está a nombre de quien eslo trae, se le invita a que se dé de alta, básicamente, el tema que se ha presentado es que cuando traes un vehículo que está a nombre de alguien más y no puedes comprobar la propiedad, ahí empiezan los temas, porque de quién es vehículo y ahí la molestia de los conductores”, agregó.

Comentarios