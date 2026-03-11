Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
portal_nuevo_leon_linea_856943b2d2
Nuevo León

Destacan nuevo trámite digital para placas de discapacidad

El director del ICV, Ramiro Bravo García, explicó que el sistema ha evolucionado en los últimos años para facilitar el trámite a los usuarios

  • 11
  • Marzo
    2026

Alrededor de mil 500 personas se verán beneficiadas con el nuevo sistema digital para tramitar placas de circulación para personas con discapacidad en Nuevo León. 
Y es que, hasta hace poco, el procedimiento requería de acudir de manera presencial al DIF CREE Nuevo León para obtener el certificado médico. 

Cada jueves únicamente se atendían 16 solicitudes para este trámite. Una vez obtenido el documento, las personas debían presentarse en el Instituto de Control Vehicular (ICV) para continuar con el proceso de expedición de placas.

El director del ICV, Ramiro Bravo García, explicó que el sistema ha evolucionado en los últimos años para facilitar el trámite a los usuarios.

“Primero era físicamente o en papel; después pasamos al método vía correo electrónico cuando lo solicitaba la gente. Sin embargo, cuando lo haces vía email es como un formato libre, entonces no siempre estaba la información correcta o adecuada, o se perdía en la comunicación. Ahora tenemos una plataforma en Nuevo León en Línea en la que muy fácil se establecen cuáles son los requisitos”, señaló.

El anuncio se realizó el pasado 3 de marzo. Con el cambio, los solicitantes ahora solo deberán cargar los documentos requeridos en la plataforma digital. Si la información está completa y en regla, el propio Instituto de Control Vehicular se encarga de comunicarse con el DIF para validar el certificado médico.

“Cuando toda la información está correcta, el mismo pago puede hacerse en línea, de tal forma que lo único que resta es designar a alguien que pase por las placas correspondientes. Entonces todo se puede hacer en línea”, agregó Bravo García.

Requisitos para realizar el trámite

Las personas interesadas deberán ingresar a la plataforma de Nuevo León en Línea y cargar los siguientes documentos:

Para personas físicas:
• Certificado médico en PDF o imagen que especifique la discapacidad motriz o diagnóstico.
• Licencia de conducir vigente de Nuevo León del titular del vehículo.
• Número de placas de circulación del automóvil.

Para personas morales:
• Los tres requisitos anteriores.
• Carta de asignación del vehículo.
• Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.
• Poder notariado.
• Constancia de situación fiscal.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Gemini_Generated_Image_7ll3je7ll3je7ll3_2b4e526d7d
¡Cambiazo! De 40 grados bajará hasta 9 grados este lunes
miguel_flores_arremete_contra_pri_771591b7a0
Miguel Flores arremete contra PRI por intentar frenar obras en NL
condenan_42_anos_prision_delitos_sexuales_8290297c82
Condenan a hombre por delitos sexuales a 42 años de prisión
publicidad

Últimas Noticias

Brenda_Velazquez_208ec2473a
Insisten en fomentar uso de mochilas transparentes
IMG_4388_153cd7bd19
Desacuerdo entre autoridades provoca caos en Morones Prieto
EH_DOS_FOTOS_11_c1d93e28d0
Anuncia Israel ofensiva militar mediante ataques contra Irán
publicidad

Más Vistas

captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
inicia_proceso_tramite_becas_escuelas_particulares_9e40334e90
Arranca proceso de becas en escuelas particulares 2026-2027
seleccion_de_iran_mundial_2026_20fb697a5e
Irán anuncia que no participará en el Mundial 2026 tras conflicto
publicidad
×