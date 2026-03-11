Destacan nuevo trámite digital para placas de discapacidad

Alrededor de mil 500 personas se verán beneficiadas con el nuevo sistema digital para tramitar placas de circulación para personas con discapacidad en Nuevo León.

Y es que, hasta hace poco, el procedimiento requería de acudir de manera presencial al DIF CREE Nuevo León para obtener el certificado médico.

Cada jueves únicamente se atendían 16 solicitudes para este trámite. Una vez obtenido el documento, las personas debían presentarse en el Instituto de Control Vehicular (ICV) para continuar con el proceso de expedición de placas.

El director del ICV, Ramiro Bravo García, explicó que el sistema ha evolucionado en los últimos años para facilitar el trámite a los usuarios.

“Primero era físicamente o en papel; después pasamos al método vía correo electrónico cuando lo solicitaba la gente. Sin embargo, cuando lo haces vía email es como un formato libre, entonces no siempre estaba la información correcta o adecuada, o se perdía en la comunicación. Ahora tenemos una plataforma en Nuevo León en Línea en la que muy fácil se establecen cuáles son los requisitos”, señaló.

El anuncio se realizó el pasado 3 de marzo. Con el cambio, los solicitantes ahora solo deberán cargar los documentos requeridos en la plataforma digital. Si la información está completa y en regla, el propio Instituto de Control Vehicular se encarga de comunicarse con el DIF para validar el certificado médico.

“Cuando toda la información está correcta, el mismo pago puede hacerse en línea, de tal forma que lo único que resta es designar a alguien que pase por las placas correspondientes. Entonces todo se puede hacer en línea”, agregó Bravo García.

Requisitos para realizar el trámite

Las personas interesadas deberán ingresar a la plataforma de Nuevo León en Línea y cargar los siguientes documentos:

Para personas físicas:

• Certificado médico en PDF o imagen que especifique la discapacidad motriz o diagnóstico.

• Licencia de conducir vigente de Nuevo León del titular del vehículo.

• Número de placas de circulación del automóvil.

Para personas morales:

• Los tres requisitos anteriores.

• Carta de asignación del vehículo.

• Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

• Poder notariado.

• Constancia de situación fiscal.

