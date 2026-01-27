Podcast
Nuevo León

Implementan 'Operativo Chocolate' en Hospital Materno Infantil

Elementos de Protección Civil del Estado y de Protección Civil de Guadalupe realizaron la entrega de bebidas calientes como chocolate, además de cobijas

  • 27
  • Enero
    2026

Ante las bajas temperaturas que se registran en la entidad, autoridades estatales y municipales implementaron el "Operativo Chocolate" en el Hospital Materno Infantil, en el municipio de Guadalupe, con el objetivo de mitigar los efectos del frío en familiares de pacientes que permanecen a la espera de información médica.

Elementos de Protección Civil del Estado y de Protección Civil de Guadalupe realizaron la entrega de bebidas calientes como chocolate, además de cobijas, a personas que se encontraban en los alrededores del hospital, muchas de ellas con historias de preocupación y espera, como padres de menores internados por diversas complicaciones de salud.

El operativo forma parte de las acciones preventivas ante el frente frío que afecta a Nuevo León. 

De acuerdo con la director de Protección Civil del Estado, Erick Cavazos Cavazos, este despliegue corresponde al tercer día del Operativo Carrusel y se ha llevado a cabo en distintos horarios y puntos estratégicos, principalmente hospitales, carreteras y zonas donde se concentran personas en situación de calle.

WhatsApp Image 2026-01-27 at 6.53.12 AM.jpeg

Cavazos Cavazos informó que hasta el momento se mantiene un saldo blanco, tanto en incidentes relacionados con el frío como en el uso de calentadores de gas o eléctricos.

No obstante, exhortó a la población a no bajar la guardia, abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y extremar cuidados con niñas, niños, adultos mayores y mascotas.

En cuanto a las vías de comunicación, señaló que todas las carreteras del estado se encuentran transitables, sin reportes de cierres, pese a la presencia de escarcha en algunas zonas.

Por su parte, autoridades municipales destacaron la coordinación entre dependencias como Protección Civil, Secretaría de Bienestar, Cruz Verde, Bomberos y corporaciones de seguridad, con el fin de salvaguardar la integridad física de la población y mantener el saldo blanco durante la temporada invernal.

Asimismo, se informó que se encuentran 132 albergues activados en el estado para atender a personas en condición de calle. 

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar al 911 cualquier caso de personas vulnerables al frío, a fin de que sean trasladadas de manera inmediata a un refugio temporal.

El Operativo Chocolate continuará activo mientras las temperaturas o la sensación térmica se mantengan en un solo dígito, como parte de las estrategias para enfrentar las condiciones climáticas adversas en la entidad.


