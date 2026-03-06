Podcast
Reporte Ciudadano
indonesia_redes_sociales_2d21e67074
Internacional

Indonesia prohibirá redes sociales a menores de 16 años

El gobierno de Indonesia prohibirá que menores de 16 años tengan cuentas en redes sociales consideradas de alto riesgo. La medida busca protegerlos de riesgos

El gobierno de Indonesia anunció una nueva regulación que impedirá a los menores de 16 años crear o mantener cuentas en redes sociales consideradas de alto riesgo, como parte de una estrategia para proteger a la niñez frente a los peligros del entorno digital.

La medida fue confirmada por la ministra de Comunicación y Asuntos Digitales, Meutya Hafid, quien firmó el reglamento que establece restricciones para diversas plataformas en línea.

Plataformas deberán restringir el acceso a menores

La normativa afectará a varias redes sociales populares entre jóvenes, entre ellas YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Roblox y la plataforma de transmisiones Bigo Live.

Según explicó la ministra, la aplicación de la regla comenzará de manera gradual a partir del 28 de marzo, con el objetivo de que todas las plataformas ajusten sus sistemas y cumplan con los nuevos requisitos legales.

“La base es clara. Nuestros niños se enfrentan a amenazas cada vez más reales, desde pornografía hasta fraude en línea y adicción digital”, señaló Hafid al presentar la medida.

El gobierno habla de “emergencia digital”

La funcionaria aseguró que la decisión responde a una creciente preocupación por el impacto de internet en la infancia y adolescencia.

“El gobierno está aquí para que los padres ya no tengan que luchar solos contra el gigante de los algoritmos”, afirmó.

También reconoció que la implementación podría generar dudas o molestias en las familias durante las primeras etapas.

“Los niños pueden quejarse y los padres quizá no sepan cómo responder al inicio, pero es un paso necesario”, agregó.

En Yakarta, algunos padres de familia manifestaron su respaldo a la decisión del gobierno, especialmente porque muchos menores acceden a las plataformas digitales a través de teléfonos móviles.

Marianah, madre de familia de 43 años, consideró que el acceso sin supervisión representa un riesgo.

“Los niños tienen demasiada libertad con fotos y videos. Parte de lo que ven puede ser educativo, pero también hay contenido engañoso”, comentó.

Otros ciudadanos señalaron que el gobierno debería ampliar las restricciones para bloquear páginas de apuestas o pornografía.

“Esperamos que también se eliminen esos sitios. Sería una medida justa para proteger a los menores”, expresó Harianto, residente de la capital.

A principios de esta semana, el Ministerio de Comunicación realizó una inspección sorpresa en la oficina local de Meta Platforms, empresa propietaria de varias redes sociales, tras detectar deficiencias en el control de contenidos perjudiciales.

Las autoridades emitieron una advertencia formal por el bajo nivel de cumplimiento de las normas digitales del país.

Con esta medida, Indonesia se convertirá en el primer país del sudeste asiático en imponer restricciones directas al acceso de menores a redes sociales, siguiendo una tendencia internacional que ya analiza regulaciones similares en países como Australia, España, Francia y Reino Unido.


