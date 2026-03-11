Podcast
Reporte Ciudadano
mujeres_legado_uanl_fc538275cd
Nuevo León

Impulsa UANL proyecto editorial para difundir legado de mujeres

La UANL y la Fundación México Monterrey 2010 firmaron un convenio para rescatar y difundir el legado de mujeres en la historia de México

  • 11
  • Marzo
    2026

La Universidad Autónoma de Nuevo León y la Fundación México Monterrey 2010 firmaron un convenio de colaboración para desarrollar un proyecto editorial enfocado en rescatar y difundir el legado de mujeres que han contribuido a la historia del país. 

El acuerdo contempla la elaboración de una serie de libros dedicados a mujeres que transformaron distintos ámbitos de la vida nacional, con el objetivo de visibilizar su papel y acercar estas historias a las nuevas generaciones. 

firma-contrato-colaboracion-18.jpg

La firma del convenio fue encabezada por el rector de la UANL, Santos Guzmán López, y la presidenta de la fundación, Liliana Melo de Sada. 

El proyecto editorial iniciará con siete tomos que abordarán la vida y aportaciones de mujeres que han marcado la historia de México y que, en muchos casos, no han recibido el reconocimiento que merecen. 

firma-contrato-colaboracion-13.jpg

Cada título tendrá un tiraje aproximado de mil 200 ejemplares, los cuales serán distribuidos en escuelas públicas de nivel primaria, secundaria y preparatoria, así como en bibliotecas del estado, en coordinación con autoridades educativas. 

El convenio también establece la colaboración en publicaciones, actividades culturales y proyectos académicos que contribuyan a fortalecer la difusión del conocimiento histórico y promover el reconocimiento del papel de las mujeres en la sociedad. 

firma-contrato-colaboracion-07.jpg


