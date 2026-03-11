Impulsa UANL proyecto editorial para difundir legado de mujeres

La Universidad Autónoma de Nuevo León y la Fundación México Monterrey 2010 firmaron un convenio de colaboración para desarrollar un proyecto editorial enfocado en rescatar y difundir el legado de mujeres que han contribuido a la historia del país.

El acuerdo contempla la elaboración de una serie de libros dedicados a mujeres que transformaron distintos ámbitos de la vida nacional, con el objetivo de visibilizar su papel y acercar estas historias a las nuevas generaciones.

La firma del convenio fue encabezada por el rector de la UANL, Santos Guzmán López, y la presidenta de la fundación, Liliana Melo de Sada.

El proyecto editorial iniciará con siete tomos que abordarán la vida y aportaciones de mujeres que han marcado la historia de México y que, en muchos casos, no han recibido el reconocimiento que merecen.

Cada título tendrá un tiraje aproximado de mil 200 ejemplares, los cuales serán distribuidos en escuelas públicas de nivel primaria, secundaria y preparatoria, así como en bibliotecas del estado, en coordinación con autoridades educativas.

El convenio también establece la colaboración en publicaciones, actividades culturales y proyectos académicos que contribuyan a fortalecer la difusión del conocimiento histórico y promover el reconocimiento del papel de las mujeres en la sociedad.





