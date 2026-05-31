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Nuevo León

Abuelitos participan en primer Mundialito de Fútbol Caminado

La convocatoria superó las expectativas al reunir a 250 adultos mayores de 7 municipios de la entidad, quienes se dieron cita en las instalaciones del CEDEREG

  • 31
  • Mayo
    2026

En un ambiente de fiesta, salud y convivencia, la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor del DIF Nuevo León inauguró oficialmente el Primer Mundialito de Futbol Caminado, un torneo deportivo único diseñado especialmente para las personas mayores del estado.

El evento se realiza en el marco de la fiebre mundialista que ya se vive en la región, consolidando a Nuevo León como una de las sedes oficiales de la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

La convocatoria superó todas las expectativas al reunir a 250 adultos mayores procedentes de 7 municipios de la entidad, quienes se dieron cita en las instalaciones del CEDEREG, en el municipio de Guadalupe.

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El deporte no tiene edad

El protocolo de bienvenida fue presidido por el Procurador de la Defensa del Adulto Mayor, Cristian Bocanegra Flores, quien felicitó el entusiasmo de los jugadores y agradeció la excelente respuesta de las administraciones locales.

"Agradezco profundamente a los DIF municipales por responder favorablemente a esta invitación y sumarse con tanta energía. Este torneo demuestra que el deporte no tiene edad. Reitero mi confianza de que seguiremos trabajando de la mano, de forma coordinada, en beneficio del bienestar integral de todos los adultos mayores de Nuevo León", destacó Bocanegra Flores durante su mensaje de apertura.

Por su parte, el entrenador del equipo de DIF Nuevo León, Pablo Trillo, resaltó el valor emocional de la actividad. Explicó que muchos de los participantes jugaron futbol no profesional en su juventud por mera diversión, por lo que esta iniciativa representa para ellos la oportunidad de recordar y volver a vivir la emoción de pisar una cancha.

Una modalidad segura y saludable

El futbol caminado es una variante adaptada de este deporte que elimina por completo las carreras y los impactos fuertes. Esta disciplina está diseñada específicamente para que los participantes puedan:

  • Mantenerse activos físicamente.

  • Mejorar notablemente su salud cardiovascular.

  • Evitar lesiones gracias a la ausencia de contacto brusco.

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Alianzas municipales por el bienestar

Al evento asistieron destacadas autoridades municipales que respaldaron la iniciativa, entre ellas:

  • Blanca Treviño de García, presidenta del DIF municipal de Guadalupe.

  • Victoria María García Cavazos, Directora de DIF Juárez.

  • Nancy Alicia Almanza López, Directora de Adulto Mayor de Salinas Victoria.

  • Cinthia Jacinta Quintanilla García, Coordinadora de Adulto Mayor de General Terán.

  • Aurora Cavazos Hernández, Coordinadora de Casa de Día de Adulto Mayor de Cadereyta.

Con estas acciones, el DIF Nuevo León reafirma su compromiso con el envejecimiento activo, promoviendo la salud y la inclusión social a través del deporte.


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