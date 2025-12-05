Podcast
Nuevo León

Accidente en obra deja tres lesionados en San Pedro

Los empleados se encontraban colocando una estructura de aluminio con tabla roca cuando perdieron el equilibrio y cayeron al vacío

  • 05
  • Diciembre
    2025

Tres trabajadores resultaron lesionados la tarde de este viernes luego de sufrir una caída desde una altura aproximada de cuatro metros mientras realizaban labores de instalación en una estructura en la zona de San Agustín Campestre.

El incidente ocurrió en el cruce de Mar Mediterráneo y Avenida Real San Agustín, donde, de acuerdo con información de Protección Civil Nuevo León, los empleados se encontraban colocando una estructura de aluminio con tabla roca cuando, al intentar instalar una puerta, perdieron el equilibrio y cayeron al vacío.

A pesar de la altura, los tres hombres solo presentaron golpes leves en espalda, cadera y brazos, sin que sus vidas estuvieran en riesgo. Los lesionados fueron evaluados en el lugar por elementos de Protección Civil San Pedro y la Cruz Roja, decidiendo posteriormente trasladarse por sus propios medios al Hospital General de Zona 21 del IMSS.

Al sitio también acudieron unidades de Policía Municipal, Bomberos Nuevo León y personal de inspección de Protección Civil San Pedro, quienes quedaron a cargo de las diligencias correspondientes.


