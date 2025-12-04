Apoyan ampliación del Puente II para fortalecer comercio con EUA

El proyecto de ampliación del Puente Internacional II de Piedras Negras perfila una posible mejora en el intercambio económico entre México y EUA, al responder a la creciente saturación en los cruces fronterizos de Coahuila. De acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), esta obra podría detonar el intercambio comercial bilateral, reducir las largas filas de exportación y elevar la competitividad regional, una vez que se armonicen los acuerdos entre ambos países.

El presidente de CANACO Monclova, Óscar Mario Medina Martínez, explicó que autoridades municipales de Piedras Negras, junto con el Gobierno de Coahuila, analizan la viabilidad técnica y financiera de la ampliación ante el crecimiento constante del flujo de mercancías. El objetivo central del proyecto es ampliar carriles, modernizar patios fiscales y fortalecer las zonas de revisión para agilizar el traslado de productos y reducir los costos logísticos de las empresas exportadoras.

¿Cómo beneficiará la ampliación del puente al comercio entre México y EUA?

El comercio entre México y EUA se mantiene como uno de los más activos del mundo, con millones de operaciones anuales que sostienen empleos, inversión y cadenas productivas. Medina Martínez recordó que, pese al tono inicial de la política económica del presidente Trump, en los últimos meses se ha moderado, lo que abre la puerta a un mayor intercambio económico en el futuro. En este contexto, ampliar la infraestructura fronteriza resulta clave para sostener el crecimiento y fortalecer la relación bilateral.

¿Qué problemas actuales enfrentan los exportadores de Coahuila?

Actualmente, buena parte del transporte pesado cruza por Laredo y por el Puente Colombia, lo que genera desvíos logísticos y sobrecostos para las empresas de Coahuila. Empresarios han manifestado de manera reiterada su inconformidad por las filas interminables en los puentes, que en temporadas altas pueden superar varias horas y afectar la entrega puntual a clientes internacionales.

¿Qué impacto económico regional se espera con el proyecto?

Con la ampliación del Puente II, el sector productivo contaría con una alternativa directa para despresurizar otros cruces, disminuir los tiempos de espera en aduanas e integrar tecnología de inspección no intrusiva y sistemas digitales que permitan revisiones más rápidas y seguras, acordes a los estándares de EUA. En un contexto de reajustes geopolíticos, la obra podría traducirse en mayor atracción de inversiones, fortalecimiento del sector logístico, generación de nuevos empleos y un impacto directo en la actividad industrial y recaudación de ciudades fronterizas como Piedras Negras.

Comentarios