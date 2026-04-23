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Coahuila

Exgerente de SIMAS es desalojado por la fuerza pública

A pesar de los esfuerzos por mantenerse al frente del sistema municipal, se había negado a abandonar el edificio durante su encierro

  • 23
  • Abril
    2026

Lorenzo Menera Sierra, quien fue destituido de su cargo como gerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), fue desalojado por la fuerza pública de las oficinas de la paramunicipal después de permanecer atrincherado durante 48 horas.

Operativo coordinado toma control del edificio

El desalojo se llevó a cabo alrededor de las 15:00 horas, en un operativo coordinado por la Contraloría municipal, liderada por Adrián García Loza, junto con oficiales de Seguridad Pública municipal y elementos de la Policía del Estado. Tras esta acción, el edificio quedó bajo el control del Ayuntamiento de Piedras Negras.

Cabe destacar que la destitución de Menera Sierra se enmarca en una auditoría en curso que ha revelado hasta el momento 20 irregularidades significativas en el manejo de la dependencia. A pesar de los esfuerzos por mantenerse al frente del sistema municipal, se había negado a abandonar el edificio durante su encierro.


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