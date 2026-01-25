Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_01_25_T141529_992_c78ee5ab3c
Nuevo León

Activa DIF NL y PCNL 'Operativo Carrusel' por intenso frío

Autoridades brindaron cobijas y bebidas calientes a las personas que se encontraban en las calles del centro de Monterrey

  • 25
  • Enero
    2026

Ante la llegada del Frente Frío Número 31, DIF Estatal participó este domingo en el Operativo Carrusel implementado en las inmediaciones de la Clínica 21 del IMSS del centro de Monterrey.

En coordinación con Protección Civil del Estado y el Centro Regulador de Urgencias Médicas, brindaron cobijas y bebidas calientes a las personas que se encontraban en el sitio. 

activa-dif-nl-operativo-carrusel-bajas-temperaturas.jpg

La directora general del DIF Estatal, Gloria Bazán, entregó estos recursos a los familiares de las personas que se encuentran internadas en dicho nosocomio, así como a las personas en situación de calle.

activa-dif-nl-operativo-carrusel-bajas-temperaturas.jpg

A estas personas, se les ofreció ser trasladados hacia el albergue "El Refugio" para resguardarse de mejor manera del intenso frío, aceptando a ello dos personas.

activa-dif-nl-operativo-carrusel-bajas-temperaturas.jpg

Este refugio se ofrece un espacio para asearse, desayuno, comida y cena caliente, así como un lugar dónde dormir con su respectiva cobija. Hasta el momento, se tiene 49 personas albergadas, y cuenta con una capacidad para 114.

activa-dif-nl-operativo-carrusel-bajas-temperaturas.jpg

Además, cuenta con espacios habilitados para recibir a familias que lo necesite, tales como las Posadas de los Hospitales: Materno Infantil, Metropolitano, el Universitario y el de Linares.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

nuevo_leon_presenta_oferta_turistica_paris_aa7fd0a66a
Nuevo León fortalece conectividad con oferta turística en París
implementan_operativo_carrusel_7c83c2173e
Implementan 'Operativo Carrusel' para personas vulnerables en NL
ausentismo_temporal_nuevo_leon_6854d3ff07
Ausentismo escolar por bajas temperaturas en planteles de NL
publicidad

Últimas Noticias

imss_mundiales_4c45401912
Abre IMSS registro a tres mundialitos rumbo al Mundial 2026
logo_mundial_femenil_brasil_2027_d1f7ecf1b9
FIFA revela logo oficial del Mundial Femenino Brasil 2027
EH_UNA_FOTO_2026_01_26_T110302_545_1275660632
Exvicealmirante pide a Sheinbaum revisar caso por huachicol
publicidad

Más Vistas

tae_kwon_do_2026_e2b2844feb
DIF Nuevo León impulsa inclusión en maestros de TaeKwonDo
771efe49_488e_43e1_9999_9abcef58cbcb_427ff05e95
Huye vendedor de Changan con enganche; denuncian fraude masivo
Whats_App_Image_2026_01_24_at_10_32_29_1_7ed55fee1f
Salud alerta por sarampión y refuerza vacunación en Nuevo León
publicidad
×