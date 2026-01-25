Activa DIF NL y PCNL 'Operativo Carrusel' por intenso frío

Ante la llegada del Frente Frío Número 31, DIF Estatal participó este domingo en el Operativo Carrusel implementado en las inmediaciones de la Clínica 21 del IMSS del centro de Monterrey.

En coordinación con Protección Civil del Estado y el Centro Regulador de Urgencias Médicas, brindaron cobijas y bebidas calientes a las personas que se encontraban en el sitio.

La directora general del DIF Estatal, Gloria Bazán, entregó estos recursos a los familiares de las personas que se encuentran internadas en dicho nosocomio, así como a las personas en situación de calle.

A estas personas, se les ofreció ser trasladados hacia el albergue "El Refugio" para resguardarse de mejor manera del intenso frío, aceptando a ello dos personas.

Este refugio se ofrece un espacio para asearse, desayuno, comida y cena caliente, así como un lugar dónde dormir con su respectiva cobija. Hasta el momento, se tiene 49 personas albergadas, y cuenta con una capacidad para 114.

Además, cuenta con espacios habilitados para recibir a familias que lo necesite, tales como las Posadas de los Hospitales: Materno Infantil, Metropolitano, el Universitario y el de Linares.

