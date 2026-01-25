Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_CONTEXTO_4_dab86c3ab1
Nacional

SCJN informa que Ministros rechazan uso de camionetas blindadas

La decisión fue confirmada por el propio máximo tribunal, que informó que las unidades no serán empleadas por los integrantes de la Corte

  • 25
  • Enero
    2026

Los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordaron no utilizar las camionetas blindadas de lujo recientemente adquiridas, luego de la polémica generada por el costo de las unidades y el debate público en torno al uso de recursos públicos.

La decisión fue confirmada por el propio máximo tribunal, que informó que las unidades no serán empleadas por los integrantes de la Corte y que se analizarán las vías legales para su devolución o reasignación, conforme a la normatividad vigente.

Decisión tras la polémica pública

La controversia surgió luego de que se diera a conocer la compra de nueve camionetas blindadas de alta gama, lo que generó cuestionamientos sobre la congruencia entre este tipo de adquisiciones y los principios de austeridad en el ejercicio del gasto público.

Ante este escenario, los ministros optaron por rechazar el uso personal de las unidades, con el objetivo de evitar mayores señalamientos y preservar la credibilidad institucional de la Suprema Corte.

Posible devolución o reasignación

De acuerdo con la información oficial, la SCJN evalúa devolver las camionetas a los proveedores. En caso de que este proceso no sea viable, las unidades podrían ser reasignadas a jueces o magistrados que enfrenten mayores riesgos en el ejercicio de sus funciones, conforme a los lineamientos legales.

El tribunal precisó que cualquier determinación se tomará respetando los procedimientos administrativos y los criterios de transparencia.

En un mensaje en redes, el Alto Tribunal informó que los nueve ministros (magistrados) que lo integran decidieron renunciar a los vehículos y solicitarán "que se inicie el proceso correspondiente para la devolución" de los mismos.

"O, en su caso, ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos, siempre con apego a la normatividad aplicable", indicaron.

El tema generó reacciones divididas en el ámbito político. Mientras algunos actores criticaron la compra por considerarla incompatible con el contexto económico actual, otros defendieron la adquisición al señalar que se trata de herramientas de trabajo relacionadas con la seguridad de los integrantes del Poder Judicial.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se refirió al tema al señalar que, desde el punto de vista financiero, la compra representaría un ahorro frente a esquemas anteriores de renta, aunque no se pronunció de forma directa sobre la decisión de los ministros de no usar las unidades.

Postura institucional de la SCJN

La Suprema Corte explicó que la renovación del parque vehicular respondió a criterios de seguridad, debido a que las unidades anteriores ya no cumplían con los estándares necesarios.

No obstante, reconoció que el debate público influyó en la decisión de reconsiderar el uso de estos vehículos.

Con esta determinación, la SCJN busca cerrar la controversia y enfocar su atención en sus funciones jurisdiccionales como máximo tribunal del país.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2026_01_26_T122102_194_c9cf0db4d9
'Seguridad no implica lujo': ministro presidente de la SCJN
libros_de_texto_EH_27f8baaf0e
Lleva más de 2 años en la corte rechazo sobre libros de texto
sheinbaum_camionetas_scjn_3f7a8a3b0f
Sheinbaum pide a la Suprema Corte explicar compra de camionetas
publicidad

Últimas Noticias

escena_bts_mexico_26be66e728
Desata BTS demanda histórica en México y deja sin boletos al 94%
IMG_0638_219e6a9ebc
Tormenta invernal deja saldo blanco en Coahuila
escena_pharrell_williams_francia_5d64d53520
Macron condecora a Pharrell Williams y surge polémica en Francia
publicidad

Más Vistas

771efe49_488e_43e1_9999_9abcef58cbcb_427ff05e95
Huye vendedor de Changan con enganche; denuncian fraude masivo
tae_kwon_do_2026_e2b2844feb
DIF Nuevo León impulsa inclusión en maestros de TaeKwonDo
Whats_App_Image_2026_01_25_at_9_12_20_PM_6576aebcc7
Busca EUA a 'toda costa' a esposa regia de capo canadiense
publicidad
×