Nuevo León

Aplican medidas de flexibilidad escolar por frío en Nuevo León

Autoridades afirmaron que el personal directivo, docente, de intendencia y de apoyo deberá presentarse a los planteles educativos para atender a quienes asistan

El gobernador Samuel García, aseguró que aplicará flexibilidad en la asistencia escolar para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria ante las bajas temperaturas pronosticadas para los próximos días en la entidad.

"Efectivamente hoy en la noche, para ser lunes, va a estar más frío. Estamos esperando 0°C o 1°C, mientras que durante el lunes en la noche puede bajar a -1°C o -2°C" explicó el mandatario estatal.

"Al igual que en otros años anteriores, vamos a tener clases flexibles. Queda sujeto a los padres decidir si mandan a sus niños a la escuela" aseguró García Sepúlveda.

SEP anuncia medidas para proteger bienestar del alumnado

La Secretaría de Educación de Nuevo León informó este domingo que la asistencia a clases de los días 26 y 27 de enero, quedará a consideración de las madres y padres de familia, debido a la entrada del frente frío número 31 a la entidad.

Durante la temporada invernal, se informó que la dependendencia privilegiará medidas de flexibilidad y prevención para proteger la salud y seguridad de los estudiantes de educación básica.

Flexibilidad para ambos turnos; personal deberá asistir

Estas disposiciones aplican para los turnos matutino y vespertino, así como para las modalidades de tiempo completo y jornada ampliada, en los niveles de educación inicial, preescolar, primaria, educación especial y secundaria, en escuelas públicas y particulares.

Tanto las escuelas normales como las instituciones de Educación Media Superior y Superior, mantendrán sus actividades de manera habitual, priorizando las condiciones de seguridad para su comunidad educativa.

Se establece que tanto el personal directivo, docente, de intendencia y de apoyo deberá presentarse a los planteles para:

  • Atender al personal que asista
  • Asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones
  • Implementar estrategias de enseñanza a distancia

 


