Domina NL las inversiones en el sector de autopartes

Nuevo León domina la atracción de inversión extranjera en el sector de autopartes en México, al concentrar $5,645 millones de dólares entre 2018 y 2025, la cifra más alta del país.

La entidad supera por amplio margen a Chihuahua, que registra $2,948 millones, así como a Coahuila con $2,374 millones, Guanajuato con $1,684 millones y Estado de México con $1,244 millones, lo que evidencia una fuerte concentración de capital en el norte del país, según muestra el Reporte Mensual de la Industria Nacional de Autopartes (INA).

Esta diferencia refleja que Nuevo León capta más del doble de inversión que su competidor más cercano, lo que confirma su posición como principal polo de atracción dentro de la industria, refirió el organismo.

Además, se observa que los cinco estados líderes concentran una parte significativa del total nacional de $21,092 millones de dólares acumulados desde 2018, lo que demuestra que la inversión se dirige a regiones con mayor desarrollo industrial.

En cuanto al origen de los recursos, es decir, los países que más invierten en el sector de autopartes de México, Estados Unidos encabeza la lista con $9,027 millones de dólares, seguido por Alemania con $4,122 millones y Japón con $3,408 millones, de acuerdo con el reporte de la INA basado en cifras de la Secretaría de Economía.

La brecha entre estos países confirma que la inversión está altamente concentrada en economías industrializadas, particularmente en Norteamérica, lo que refuerza la integración del sector automotriz mexicano con ese mercado.

Al respecto, en entrevista con El Horizonte, Manuel Montoya, director del Clúster Automotriz de Nuevo León (CLAUT), dijo que el estado se beneficia por su ubicación y condiciones productivas: “Es un estado que tiene mucha infraestructura, de parques industriales y proveedores, y yo creo que lo más importante es la gente; hay buenas universidades y técnicos capacitados”.

De igual manera, destacó que “estamos cerca de la frontera, eso hace que algunas inversiones se queden aquí”.

Con respecto al panorama actual, añadió: “Todo depende de cómo se resuelva el tema del T-MEC, para ver si se reactiva la inversión”.

Impulso por nearshoring

La industria de autopartes en México registra un repunte impulsado por el nearshoring, con un aumento de 18% en la relocalización de proveedores durante el primer trimestre de 2026, derivado del interés de empresas principalmente de China y Alemania por integrarse a la cadena de suministro en el país.

Este comportamiento refleja cómo México se consolida como un destino estratégico para la manufactura automotriz, en un contexto de reconfiguración de cadenas globales y mayor integración regional en Norteamérica, afirmaron expertos en el sector.

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