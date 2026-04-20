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Finanzas

Magnicharters acumula caída de 50% en flujo de pasajeros

Durante 2021, la aerolínea registró 425,000 pasajeros movilizados, mientras que en 2025 la cifra disminuyó a 200,000 viajeros

  • 20
  • Abril
    2026

El declive de Magnicharters empezó a observarse en el último lustro, reflejando una caída de más del 50% en el número de pasajeros movilizados, según muestran cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).  

Este comportamiento evidencia el debilitamiento sostenido de la aerolínea dentro del mercado doméstico. 

Y es que, de acuerdo con un análisis realizado por El Horizonte, mientras que en 2021 la compañía movilizó 425,000 pasajeros (cifra que se presentó tras una recuperación del impacto inicial de la pandemia en el sector turístico), para 2025 el número cayó a 200,000, es decir, una contracción de 53 por ciento. 

Asimismo, el descenso ha sido constante año con año, ya que en 2022 la aerolínea reportó 362,000 pasajeros, cifra que disminuyó a 280,000 en 2023 y posteriormente a 218,000 en 2024, según datos oficiales de la AFAC. Esta tendencia confirma una pérdida progresiva de participación en el mercado. 

Incluso, en 2026 su desempeño ya mostraba debilidad, al registrar apenas 20,558 pasajeros durante el periodo enero-febrero, lo que representó solo el 0.21% del mercado total en ese lapso.  

La caída más reciente fue de 8.2%, al pasar de 218,000 pasajeros en 2024 a 200,000 en 2025. 

Cabe recordar que, en 2016, hace una década, Magnicharters llegó a transportar cerca de 1 millón de pasajeros, consolidándose con una participación de 2.2% en el mercado doméstico. 

Aunado a ello, antes de suspender operaciones, la aerolínea mantenía una oferta limitada de vuelos enfocada principalmente en destinos turísticos de playa, con salidas desde ciudades como Ciudad de México y Monterrey hacia Cancún, Riviera Maya, Huatulco, Ixtapa Zihuatanejo, Puerto Vallarta, Los Cabos y Mérida, además de rutas desde otras ciudades como Guadalajara, León o Chihuahua hacia destinos vacacionales.  

En cuanto a su flota, la aerolínea operaba principalmente aeronaves Boeing 737, particularmente del modelo 737-300, con capacidad aproximada de 140 pasajeros; aunque en registros recientes contaba con cinco aeronaves, en la práctica solo mantenía alrededor de tres aviones en operación activa, con una antigüedad promedio de 30 años.  

Además, su red llegó a abarcar hasta 27 rutas en distintos momentos, incluyendo destinos internacionales como Las Vegas y Orlando, aunque en los últimos años esta oferta se redujo considerablemente debido a problemas financieros y operativos.

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Fecha clave: suspenden vuelos el 11 de abril

Magnicharters suspendió sus operaciones o vuelos desde el pasado 11 de abril, argumentando que la medida sería temporal por un periodo de dos semanas debido a problemas logísticos; sin embargo, la incertidumbre entre los usuarios se ha mantenido ante la falta de claridad. 

En este contexto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó el 15 de abril que la aerolínea había cancelado al menos 18 vuelos en distintas rutas del país, lo que generó afectaciones a cientos de pasajeros en destinos como Cancún, Monterrey, Ciudad de México, Huatulco y Mérida. 

Asimismo, la dependencia detalló que desde el inicio de la contingencia ha brindado 243 asesorías a personas consumidoras, además de atender 156 llamadas, recibir 28 quejas por correo electrónico y 21 denuncias en oficinas.  

Ante esta situación, la Profeco desplegó brigadas en aeropuertos y mantiene coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y aerolíneas como Aeroméxico, VivaAerobus y Volaris para ofrecer alternativas de traslado a los afectados, incluyendo vuelos de apoyo.


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