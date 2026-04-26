Espera Salud confirmación de plomo para indagar industria

La Secretaría de Salud informó que antes de indagar a la industria esperará a que los niños con presencia de plomo en la sangre sean sometidos a más pruebas, en ese sentido, Alma Rosa Marroquín, titular de la dependencia, adelantó que ya alistan los exámenes confirmatorios para los menores.



“El tamizaje (que se practicó inicialmente) tiene un margen de error hasta del 15%, por eso es que apenas vamos a hacer pruebas confirmatorias, y por eso los resultados no concluyentes.



“Cuando tengamos los resultados confirmatorios de las pruebas sanguíneas entonces podremos salir a documentar si hay una correlación con las empresas, o un riesgo comunitario importante”, argumentó.



La funcionaria estatal incluso expuso que algunos de los niños presentan mala alimentación, y que por eso pudieron haber sido particularmente afectados por las diversas fuentes de plomo en su entorno.



“Los niños están especialmente susceptibles derivado de que algunos de ellos se encuentran con desnutrición, mal nutrición, tienen deficiencias de vitaminas C, de hierro, de calcio”, dijo.



Por otro lado, Marroquín agregó que también practicarán pruebas a otros menores en la entidad como parte de un monitoreo que, aseguró, ya se practicaba en Nuevo León desde antes.



“Vamos a ser muy puntuales en el seguimiento de todos estos casos (de los Cendis), y vamos a continuar con la búsqueda aleatoria de casos que pudiesen presentarse con riesgo”, informó.



De acuerdo con la secretaria, la entidad ocupa el sitio 23 a nivel nacional de presencia de plomo en menores con una prevalencia del 7% de la población infantil.



Fue la semana pasada cuando se reveló que los 13 Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) practicaron pruebas del metal pesado en 1,239 alumnos, encontrando un resultado positivo en el 26%.

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