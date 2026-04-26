Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
estudio_plomo_menores_c810f92087
Nuevo León

Espera Salud confirmación de plomo para indagar industria

De acuerdo con la secretaria, la entidad ocupa el sitio 23 a nivel nacional de presencia de plomo en menores con una prevalencia del 7% de la población infantil

  • 26
  • Abril
    2026

La Secretaría de Salud informó que antes de indagar a la industria esperará a que los niños con presencia de plomo en la sangre sean sometidos a más pruebas, en ese sentido, Alma Rosa Marroquín, titular de la dependencia, adelantó que ya alistan los exámenes confirmatorios para los menores.
 
“El tamizaje (que se practicó inicialmente) tiene un margen de error hasta del 15%, por eso es que apenas vamos a hacer pruebas confirmatorias, y por eso los resultados no concluyentes.
 
“Cuando tengamos los resultados confirmatorios de las pruebas sanguíneas entonces podremos salir a documentar si hay una correlación con las empresas, o un riesgo comunitario importante”, argumentó.
 
La funcionaria estatal incluso expuso que algunos de los niños presentan mala alimentación, y que por eso pudieron haber sido particularmente afectados por las diversas fuentes de plomo en su entorno.
 
“Los niños están especialmente susceptibles derivado de que algunos de ellos se encuentran con desnutrición, mal nutrición, tienen deficiencias de vitaminas C, de hierro, de calcio”, dijo.
 
Por otro lado, Marroquín agregó que también practicarán pruebas a otros menores en la entidad como parte de un monitoreo que, aseguró, ya se practicaba en Nuevo León desde antes.
 
“Vamos a ser muy puntuales en el seguimiento de todos estos casos (de los Cendis), y vamos a continuar con la búsqueda aleatoria de casos que pudiesen presentarse con riesgo”, informó.
 
De acuerdo con la secretaria, la entidad ocupa el sitio 23 a nivel nacional de presencia de plomo en menores con una prevalencia del 7% de la población infantil.
 
Fue la semana pasada cuando se reveló que los 13 Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) practicaron pruebas del metal pesado en 1,239 alumnos, encontrando un resultado positivo en el 26%.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nl_mattel_plomo_4dbbbee043
Fábrica de juguetes en Nuevo León envenena el aire con plomo
deportes_lawrence_taylor_910136008a
Lawrence Taylor es hospitalizado por problema estomacal
Captura_9d943714e7
Pide Serafín Leal apoyo tras perder su casa en incendio
publicidad

Últimas Noticias

andrada_4401d093e0
Enfrentaría Esteban Andrada sanción de 15 partidos por agresión
militao_mundial_lesion_af84aec58f
Golpe para Brasil: Militão se pierde el Mundial 2026 tras cirugía
Whats_App_Image_2026_04_28_at_1_39_04_AM_59f4b7fde7
Guido Pizarro, técnico de Tigres, es ‘socio’ de las semifinales
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_2026_04_26_T163554_988_5692cecb41
Hallan fragmento de 'La Ilíada' dentro de una momia egipcia
nl_jose_lobaton_0761623c15
Afectados contestan a Lobatón: ‘Si estás, ¡recíbenos!
EH_OJOS_7_5657bad9a3
Capturan a 'El Jardinero' en Nayarit; era buscado por EUA
publicidad
×