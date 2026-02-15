Busca Heriberto Treviño ampliar derechos de víctimas en el estado

El coordinador del PRI, Heriberto Treviño Cantú, presentó este domingo una propuesta de reforma a la Ley de Víctimas del Estado.

Con esta reforma, el proponente pretende garantizar la recuperación completa e integral de quienes son víctimas de delitos o violaciones a los derechos humanos.

La iniciativa propone reformar los artículos 45 y 54 de la Ley de Víctimas y la responsabilidad de dar seguimiento recaería en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).

Treviño Cantú explicó que con la propuesta se busca ampliar la reparación de daños a las víctimas, incluyéndose así el pago de gastos y costos jurídicos cuando la víctima decida contar con un abogado particular, así como también la cobertura de servicios de atención médica especializada.

La reforma además contemplaría la terapia física, atención psicológica y/o psiquiátrica, para que las víctimas tengan acceso a programas de educación y reinserción laboral.

“Con esta iniciativa se busca garantizar que ninguna víctima enfrente sola las consecuencias de un delito o de una violación a sus derechos humanos. La reparación integral del daño no puede ser limitada, debe ser suficiente, efectiva y con un enfoque humano”, expuso Treviño Cantú.

“Actualmente, la ley no contempla de manera expresa el apoyo económico para cubrir gastos jurídicos cuando la víctima opta por la representación privada de un abogado, lo que puede generar una carga financiera adicional en momentos difíciles”, agregó.

