Promueve Apodaca servicios médicos integrales

El alcalde de Apodaca, César Garza Arredondo, dio a conocer el programa Salud Contigo, una estrategia municipal enfocada en mujeres de 65 años o más, con el propósito de acercar servicios médicos integrales y fortalecer el bienestar de las familias del municipio.

Abren registro para obtener la tarjeta del programa

El edil informó que las interesadas ya pueden realizar su registro para tramitar la Tarjeta Salud Contigo, presentando únicamente su INE vigente. Además, cada beneficiaria podrá integrar hasta tres menores de edad como parte del programa.

Precisó que el proceso de inscripción ya está disponible y que las consultas médicas iniciarán el 1 de marzo. La atención se ofrecerá en la clínica ubicada en la zona centro de Apodaca, en la calle Hidalgo número 312, a una cuadra de la Presidencia Municipal.

Servicios médicos y beneficios incluidos

Entre los beneficios contemplados destacan consultas médicas y dentales ilimitadas, dos pares de lentes completos al año, estudios de laboratorio del cuadro básico, medicamentos mensuales y seguimiento telefónico personalizado.

“Les presento Salud Contigo, un nuevo programa para todas las mujeres de Apodaca de 65 años o más. Queremos cuidar de ustedes y de sus familias, acercándoles servicios de salud dignos, accesibles y de calidad”, expresó el alcalde.

Registro en línea y entrega a domicilio

Las ciudadanas podrán realizar su registro en línea a través del portal oficial www.saludcontigo.apodaca.gob.mx del 13 al 20 de febrero. Posteriormente, la tarjeta será entregada directamente en su domicilio por personal del Municipio.

Garza Arredondo también convocó a la población a difundir la información y respaldar a quienes puedan requerir este apoyo. “Siempre estamos contigo”, reiteró.

El Gobierno Municipal subrayó su compromiso de impulsar políticas públicas orientadas a la prevención y atención oportuna de la salud, con especial énfasis en los sectores más vulnerables.





