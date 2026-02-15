Pese al empate, Rayadas dormirán líderes e invictas

Pese al empate, las Rayadas dormirán una semana más como líderes generales y, además, invictas.

Este domingo las dirigidas por Amadine Miquel rescataron el empate 1-1 ante el América en la Ciudad de los Deportes.

En el juego, que terminó con un marcador engañoso, tanto el conjunto regio como el capitalino ofrecieron un duelo ofensivo con llegadas de peligro constantes.

Fueron las "azulcremas" las que movieron el electrónico al minuto 34, gracias a un autogol de Daiane Medeiros tras un centro de Scarlett Camberos.

Antes, la guardameta Paola Manrique había evitado la caída de su arco con una gran atajada al 14’, mientras que Marcela Restrepo probó con un disparo de media distancia que pasó apenas desviado.

Ya en la parte complementaria, Monterrey insistió, pues Samantha Simental y Emily Gielnik estuvieron cerca del empate, pero la arquera Sandra Paños mantuvo su meta en ceros.

Tras insistir en repetidas ocasiones, el tan ansiado gol para mantener el invicto sin derrota llegó al 84, cuando Lucía García aprovechó un pase filtrado de Katty Martínez, recortó a la portera y definió de zurda para el 1-1 definitivo.

En tiempo agregado, Scarlett Camberos fue expulsada por reclamos a la árbitra central.

Con este resultado, Rayadas llegó a las 23 unidades y extendió a nueve su racha de partidos sin derrota.

Su próximo compromiso será el próximo sábado 21 de febrero, cuando reciba al Atlético de San Luis en el "Gigante de Acero", en el partido correspondiente a la Jornada 10.

Comentarios