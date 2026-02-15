Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
rayadas_1ad679dbbc
Deportes

Pese al empate, Rayadas dormirán líderes e invictas

Monterrey igualó 1-1 ante América en la Ciudad de los Deportes y llegó a 23 puntos, extendiendo a nueve juegos su racha sin derrota

  • 15
  • Febrero
    2026

Pese al empate, las Rayadas dormirán una semana más como líderes generales y, además, invictas.

Este domingo las dirigidas por Amadine Miquel rescataron el empate 1-1 ante el América en la Ciudad de los Deportes.

En el juego, que terminó con un marcador engañoso, tanto el conjunto regio como el capitalino ofrecieron un duelo ofensivo con llegadas de peligro constantes.

Fueron las "azulcremas" las que movieron el electrónico al minuto 34, gracias a un autogol de Daiane Medeiros tras un centro de Scarlett Camberos.

Antes, la guardameta Paola Manrique había evitado la caída de su arco con una gran atajada al 14’, mientras que Marcela Restrepo probó con un disparo de media distancia que pasó apenas desviado.

Ya en la parte complementaria, Monterrey insistió, pues Samantha Simental y Emily Gielnik estuvieron cerca del empate, pero la arquera Sandra Paños mantuvo su meta en ceros.

Tras insistir en repetidas ocasiones, el tan ansiado gol para mantener el invicto sin derrota llegó al 84, cuando Lucía García aprovechó un pase filtrado de Katty Martínez, recortó a la portera y definió de zurda para el 1-1 definitivo.

En tiempo agregado, Scarlett Camberos fue expulsada por reclamos a la árbitra central.

Con este resultado, Rayadas llegó a las 23 unidades y extendió a nueve su racha de partidos sin derrota.

Su próximo compromiso será el próximo sábado 21 de febrero, cuando reciba al Atlético de San Luis en el "Gigante de Acero", en el partido correspondiente a la Jornada 10.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

corte_anre_debate_clave_prision_preventiva_oficiosa_93ec62b3b3
Corte da paso a Ríos González para debate de prisión preventiva
hormiga_gonzalez_2026_19193836e7
Chivas se impone en el Clásico Nacional y derrota al Club América
natacion_artistica_mexico_oro_copa_del_mundo_01def2e26d
Oro para México en Copa del Mundo de Natación Artística
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_14_14b24037dd
Taylor Swift impulsa el patinaje artístico femenino en Milán
0_E9_A0899_204a026ec4
Da la bienvenida la UANL a 168 estudiantes de intercambio
corte_anre_debate_clave_prision_preventiva_oficiosa_93ec62b3b3
Corte da paso a Ríos González para debate de prisión preventiva
publicidad

Más Vistas

victimas_angelopolis_puebla_5dbdb468d2
Identifican a víctimas de ataque en bar del Angelópolis en Puebla
zelenski_ucrania_guerra_8474e82f50
Zelenski habla con Marco Rubio del proceso de paz
Omar_Cervantes_3733bbae45
Periodista Omar Cervantes sufre muerte cerebral tras enfermedad
publicidad
×