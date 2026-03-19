Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
wall_street_abre_mixto_8c31e6bdab
Finanzas

Wall Street cierra en rojo; mantienen al petróleo en la mira

El petróleo intermedio de Texas bajó hoy 0.19 %, hasta los $96.14 dólares el barril, mientras que intentan reducir el riesgo sobre las instalaciones energéticas

  • 19
  • Marzo
    2026

Wall Street cerró este jueves en rojo mientras que los inversionistas se encuentran atentos al precio del petróleo.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: baja 1.63% hasta 46,225 unidades
  • S&P 500: baja 1.36% hasta 6,624 unidades
  • Nasdaq: baja 1.46% hasta 22,152 unidades

En el plano corporativo, las acciones de Micron cayeron 3.8%, un movimiento que los analistas atribuyen a una toma de beneficios tras el fuerte impulso que ha dado a la compañía la escasez de suministro de memorias, que le permitió casi triplicar sus ingresos en el último trimestre.

No obstante, el petróleo intermedio de Texas bajó hoy 0.19 %, hasta los $96.14 dólares el barril, mientras Estados Unidos, Israel e Irán tratan de rebajar el riesgo sobre las instalaciones energéticas con amenazas de atacar en el caso de recibir un golpe del contrario.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en un mensaje en X que Israel "no llevará a cabo ataques" contra el yacimiento de Pars Sur "a menos que Irán decida imprudentemente atacar a un país totalmente inocente".

La Reserva Federal (Fed) anunció ayer que mantiene sin cambios los tipos de interés, en una horquilla de entre 3.5% y 3.7%.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) también advirtió de que la incertidumbre sobre las perspectivas económicas "sigue siendo elevada" y que "las repercusiones de los acontecimientos en Medio Oriente sobre la economía de Estados Unidos son inciertas". 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Wall_Street_rojo_9a1e37d8d4
Wall Street abre en rojo mientras petróleo se dispara por ataques
finanzas_petroleo_e1026bc5d8
Ataques a refinerías disparan el precio del petróleo
Wall_Street_rojo_e3f05adf05
Wall Street cierra en rojo tras mantener tasas de interés
publicidad

Últimas Noticias

cuba_sheinbaum_02d8d89dc5
Anuncia Sheinbaum otro envío de ayuda humanitaria a Cuba
ucrania_drones_9fdd5185fa
Ucrania usa experiencia con drones para frenar ataques iraníes
volcadura_camion_ramos_arizpe1_988ad36211
Vuelca transporte de personal con 18 pasajeros en Ramos Arizpe
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_12_15_T171124_070_c53cedafd2
Comienza Monterrey rehabilitación de la Carretera Nacional
Whats_App_Image_2026_03_17_at_7_48_47_PM_23c7f30f2c
Buscan prohibir materiales de relleno en envíos en NL
nl_cruce_trenes_96025e3034
Van legisladores federales contra cruces mortales del tren
publicidad
×