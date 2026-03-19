Wall Street cierra en rojo; mantienen al petróleo en la mira

Wall Street cerró este jueves en rojo mientras que los inversionistas se encuentran atentos al precio del petróleo.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : baja 1.63% hasta 46,225 unidades

: baja 1.63% hasta 46,225 unidades S&P 500 : baja 1.36% hasta 6,624 unidades

: baja 1.36% hasta 6,624 unidades Nasdaq: baja 1.46% hasta 22,152 unidades

En el plano corporativo, las acciones de Micron cayeron 3.8%, un movimiento que los analistas atribuyen a una toma de beneficios tras el fuerte impulso que ha dado a la compañía la escasez de suministro de memorias, que le permitió casi triplicar sus ingresos en el último trimestre.

No obstante, el petróleo intermedio de Texas bajó hoy 0.19 %, hasta los $96.14 dólares el barril, mientras Estados Unidos, Israel e Irán tratan de rebajar el riesgo sobre las instalaciones energéticas con amenazas de atacar en el caso de recibir un golpe del contrario.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en un mensaje en X que Israel "no llevará a cabo ataques" contra el yacimiento de Pars Sur "a menos que Irán decida imprudentemente atacar a un país totalmente inocente".

La Reserva Federal (Fed) anunció ayer que mantiene sin cambios los tipos de interés, en una horquilla de entre 3.5% y 3.7%.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) también advirtió de que la incertidumbre sobre las perspectivas económicas "sigue siendo elevada" y que "las repercusiones de los acontecimientos en Medio Oriente sobre la economía de Estados Unidos son inciertas".

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