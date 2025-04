Acusan vecinos de García estafa del gobierno del ‘Bronco’

A los vecinos de las colonias Punta Alta y Rincón de la Sierra, en García, les dieron gato por liebre: cuando les vendieron sus casas, les dijeron que no habría molestia por las pedreras que están a 600 metros porque estas se iban a reubicar, pero eso fue mentira.

Ahora todos los días lidian con las emisiones de polvo de las plantas, así como con las cuarteaduras en sus casas y tuberías rotas, producto de las detonaciones que se realizan para extraer material.

Y, mientras tanto, el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, y su bando, que fueron los que auspiciaron y hasta se beneficiaron con la construcción de esos fraccionamientos, andan “felices de la vida”, porque siguen libres al no ejercerse acción penal, salvo el mismo "Bronco", que estuvo algunos meses en la cárcel, pero por otros motivos.

Ante esto, diputados locales afirmaron que la Fiscalía Anticorrupción del estado tiene que investigar de oficio al “Bronco” y su equipo por permitir estos fraccionamientos y presuntamente beneficiarse económicamente con ello.

Los ahora afectados fueron engañados porque cuando compraron las casas, las desarrolladoras inmobiliarias, como Canadá Grupo Inmobiliario, que construyó Rincón de la Sierra y está ligada al exsecretario de Desarrollo Sustentable, Manuel Vital, les dijeron que la pedrera Minorte, que está a 600 metros de distancia, se iba a reubicar, lo cual nunca ocurrió.

Otros afirman que no tenían idea de a lo que iban, pues nunca imaginaron que comprar una casa junto a la pedrera les ocasionaría tantos problemas y daños a su salud.

El Horizonte realizó un recorrido por las colonias donde los habitantes dijeron estar cansados de los daños en sus propiedades y, lo que es peor, de que nadie se haga responsable.

Darian Almaraz, vecina de Punta Alta, señaló que la modificación a los perímetros permitidos para ubicar una zona habitacional solo benefició a los exfuncionarios y desarrolladores.

La vecina comentó que, a la hora de comprar la casa, la inmobiliaria le dijo que la pedrera Minorte dejaría de operar en la zona, por lo que no tendrían problemas, pero en su lugar se ha ido expandiendo.

“En un principio se nos dijo que la pedrera iba a dejar de funcionar, pero, pues ahorita, seguimos viendo así y la verdad no creo que eso suceda".

“En cuestión de respiración, alergias, creo que la contaminación ambiental que genera es muy grande; casi siempre hay un montón de polvo, las calles se ven sucias en comparación a otros lugares. La parte como de las vibraciones y el ruido que genera este por las noches es como un poco molesto”, indicó Almaraz.

A Jonathan Tristán, otro vecino, también le dijeron que la pedrera se iría, pero no fue así; él ya se informó bien respecto a las problemáticas que genera la pedrera en cercanía de las casas, pues también ya sufrió a causa de las mismas, luego de que las constantes vibraciones por las explosiones generaron una fuga de agua en su casa.

“Era común, ya que temblara un poco el piso, entonces que poco a poco todo lo que está como son instalaciones subterráneas, este poco a poco se iba a ir dañando un poco el de las tuberías, tuberías. Incluso ya me sucedió que de repente me llegó un recibo de $45,000, $46,000 pesos si no me equivoco, por las mismas detonaciones”, explicó Tristán.

Angélica Martínez, otra habitante de Punta Alta, explicó que ella es compradora relativamente nueva, ya que sólo tiene alrededor de ocho meses en su casa y este inmueble ya presenta grietas a causa de las constantes vibraciones provocadas por las detonaciones de las pedreras.

“Hace unos días hubo como una pequeña alteración y se cimbraron las casas y se cimbró el piso; es algo constante en ocasiones, pero haz de cuenta que se cimbra, o sea, inclusive yo no tengo el año con mi casa, es nueva y ya tiene grietas en el patio. Entonces eso sí es importante porque nos está afectando a nuestro hogar”, argumentó la mujer.

Las colonias mencionadas se construyeron a raíz de que, a un mes de dejar el gobierno, “El Bronco”, Vital y el exsecretario de Gobierno, Manuel González, publicaron acuerdos mediante los cuales redujeron de 2 kilómetros a 500 metros la distancia que debe haber entre las viviendas y las pedreras del Cerro de las Mitras y la Sierra de San Miguel, en García.

Con esto, echaron abajo las zonas de amortiguamiento que establecía, desde 1995, la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del estado, la cual solamente puede ser modificada por los diputados locales.

