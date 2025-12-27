Investigan homicidio de maestra de inglés en Reynosa

Autoridades estatales continúan con la investigación del homicidio de una maestra de inglés cuyo cuerpo fue localizado el pasado 24 de diciembre en una brecha del ejido La Retama, al sur de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.

La víctima fue identificada como Flor Viridiana N., de 50 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento San José, quien se desempeñaba como profesora de inglés.

De acuerdo con las primeras indagatorias, se presume que el ataque ocurrió al interior de su vivienda.

El pasado jueves por la tarde, agentes de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas realizaron diligencias en el inmueble, donde localizaron diversos indicios que apuntan a la comisión del delito en ese sitio.

Entre los hallazgos se encuentran rastros hemáticos tanto en el interior como en el exterior del domicilio.

Información recabada durante la investigación señala que días antes de los hechos, la docente habría recibido en su casa a un sobrino de aproximadamente 15 años de edad, quien recientemente había salido de una institución del DIF.

Se indicó que el menor había permanecido en dicha institución desde temprana edad.

Asimismo, se informó que la madre de la maestra, una mujer de alrededor de 90 años de edad, también vivía en el domicilio y fue localizada posteriormente hospitalizada.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre su estado de salud.

El menor mencionado no ha sido localizado, al igual que el automóvil que utilizaba la maestra al momento de los hechos.

Las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación y continúan con las labores para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

La vivienda quedó asegurada por parte del Centro de Justicia para la Mujer de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas como parte de las diligencias ministeriales.

Comentarios