Nuevo León

Activa Guadalupe operativos ante llegada del frente frío 25

El municipio de Guadalupe anunció la implementación de operativos especiales para proteger a la población ante las bajas temperaturas

  • 27
  • Diciembre
    2025

Ante el ingreso del Frente Frío número 25 a Nuevo León, el municipio de Guadalupe anunció la implementación de operativos especiales para proteger a la población ante las bajas temperaturas que se esperan en la zona metropolitana. 

Personal de Protección Civil llevará a cabo acciones tipo “carrusel” en puntos estratégicos del municipio, donde se entregará chocolate caliente y cobijas a personas que salen temprano de sus hogares rumbo al trabajo, así como a quienes acuden a hospitales. 

Por su parte, el DIF Guadalupe habilitó los albergues municipales para atender a la población durante la contingencia. 

Estos espacios operarán a partir de la mañana del lunes 29 de diciembre, en un horario de 9:00 a 17:00 horas, y estarán ubicados en la avenida Plutarco Elías Calles, entre Peral y Limón, en la colonia Valle Hermoso, con capacidad para 35 personas.

Finalmente, se exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones en sus hogares, como: 

  • Proteger las tuberías para evitar daños por congelamiento
  • No encender fogatas al interior de las viviendas
  • Evitar el uso de braseros o calentadores en espacios cerrados. 

También se recomienda abrigarse adecuadamente, prestar especial atención a adultos mayores y supervisar a niñas y niños para prevenir accidentes.

