Concluye restauración de la Victoria Alada en Palacio de Gobierno

El Gobierno del Estado de Nuevo León, a través de la Secretaría de Cultura, informó la conclusión de los trabajos de restauración de la escultura Victoria Alada, uno de los elementos más emblemáticos del patrimonio histórico estatal, ubicada en la fachada principal del Palacio de Gobierno.

Una obra centenaria de gran valor histórico

La titular de la Secretaría de Cultura, Melissa Segura Guerrero, explicó que la escultura, de más de tres metros de altura, está elaborada con láminas de cobre unidas mediante remaches y soldadura de estaño.

“Con más de tres metros de altura, la escultura está elaborada con láminas de cobre unidas mediante remaches y soldadura de estaño. Fue manufacturada a principios del siglo XX por la Casa Mullins de Estados Unidos, la misma que produjo las esculturas del Arco de la Independencia, y colocada en esa misma época como parte del conjunto arquitectónico original del inmueble”, declaró Melissa Segura.

Daños por el paso del tiempo

Tras más de un siglo expuesta a la intemperie, la Victoria Alada presentaba diversos deterioros, entre ellos acumulación de suciedad superficial, fisuras en el metal, desprendimientos por pérdida de remaches, zonas con corrosión, pérdida del recubrimiento original y restos de intervenciones anteriores como parches y capas de pintura.

Proyecto integral de restauración

Ante este diagnóstico, el Gobierno del Estado, mediante la Secretaría de Cultura y el Fideicomiso de Patrimonio Cultural (Fidecultural), impulsó un proyecto integral de restauración bajo estrictos criterios técnicos de conservación patrimonial.

Los trabajos estuvieron a cargo de la empresa especializada IG Restauración, bajo la coordinación de la restauradora Ingrid Jiménez Cosme, con el apoyo de un equipo de cuatro especialistas.

La intervención se realizó a partir de estudios técnicos previos y con metodologías compatibles con los materiales originales de la obra.

Detalles de la intervención

Las labores incluyeron la limpieza especializada de las superficies metálicas, la consolidación estructural de las uniones, la integración de nuevos elementos de sujeción con materiales compatibles y el reforzamiento del sistema de anclaje.

Posteriormente, se aplicaron procesos de reintegración cromática, tratamiento de pátina y un recubrimiento protector para resguardar la escultura de la lluvia, el viento, la radiación solar y los cambios de temperatura.

Símbolo recuperado para Nuevo León

Cada etapa fue precedida por análisis técnicos y ejecutada con materiales seleccionados por su durabilidad y compatibilidad, respetando el valor histórico, estético y simbólico de la obra.

“Con la conclusión de estos trabajos, la Victoria Alada recupera su estabilidad estructural, su unidad visual y su presencia como uno de los principales referentes patrimoniales de Nuevo León”, afirmó Segura Guerrero, al destacar que esta restauración reafirma el compromiso del Gobierno estatal con la conservación del patrimonio cultural y la preservación de los símbolos que dan identidad y memoria colectiva a la entidad.

