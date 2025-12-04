Podcast
Nuevo León

Adrián de la Garza está en Washington para sorteo de FIFA

El alcalde de Monterrey asistirá al evento celebrado en la capital de Estados Unidos como un invitado especial de México

  • 04
  • Diciembre
    2025

Como invitado especial de México, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, se encuentra en la capital de Estados Unidos para asistir este viernes al Sorteo de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un evento crucial para conocer a las selecciones que jugarán en la ciudad.

El edil informó sobre su llegada y su participación en el evento de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), que convocó a las delegaciones de las ciudades sede de México, Estados Unidos y Canadá.

“Llegamos el día de hoy para poder participar en el sorteo que se va a dar para saber qué países vamos a recibir con los brazos abiertos en la ciudad de Monterrey”, señaló el alcalde.

WhatsApp Image 2025-12-04 at 6.50.31 PM.jpeg

El sorteo oficial se llevará a cabo este viernes en el Kennedy Center de Washington, D.C., donde se conformarán los 12 grupos con cuatro equipos cada uno, que sostendrán un total de 104 partidos a lo largo del torneo.

La FIFA ofreció una bienvenida a los asistentes, en la que también estarán representados los países calificados a la Copa.

En su primer día de actividades en Washington, el alcalde regio aprovechó la gira para sostener un diálogo en el Capitolio con el congresista federal por Texas, Vicente González.

El encuentro se centró en la colaboración binacional para impulsar el crecimiento regional.

“Nos está ayudando mucho, estamos trabajando para ver cómo potenciar la región de Monterrey y del noreste de México, cómo tener un entendimiento para que crezca cada vez más el comercio, la industria y el servicio”, comentó De la Garza.


