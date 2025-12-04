Podcast
Nuevo León

Arranca Juárez operativo de seguridad por Navidad

El despliegue de seguridad busca reforzar la vigilancia en puntos estratégicos del municipio y sus colindancias, asegurando la tranquilidad de las familias

  • 04
  • Diciembre
    2025

Con el firme objetivo de garantizar un fin de año "tranquilo y en paz" y aspirar a un "saldo blanco", el municipio de Juárez dio inicio formal al Operativo Navidad Segura 2025. El alcalde Félix Arratia Cruz encabezó el banderazo de salida de este esfuerzo coordinado que involucra a más de 400 elementos de diversas corporaciones y se mantendrá activo desde este 4 de diciembre de 2025 hasta el 3 de enero de 2026.

El despliegue de seguridad busca reforzar la vigilancia en puntos estratégicos del municipio y sus colindancias, asegurando la tranquilidad de las familias juarenses durante las festividades.

Durante el arranque del operativo, el alcalde Félix Arratia Cruz, acompañado por la presidenta del DIF, Mónica Oyervides Acosta, destacó la importancia de la coordinación interinstitucional para el éxito de la estrategia.



“Sientan la certeza y la seguridad de que estamos trabajando para tener un diciembre tranquilo y en paz. Queremos que cada familia juarense se sienta segura de principio a fin; si nosotros los cuidamos y si los juarenses se cuidan, vamos a tener unas fiestas decembrinas con saldo blanco”, expresó el Edil.

El operativo cuenta con la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Juárez,Protección Civil y Bomberos de Juárez, Fuerza Civil, Guardia Nacional, Ejército y la Marina.

El presidente municipal anunció que se duplicarán esfuerzos con presencia permanente en zonas de alta afluencia, como centros comerciales, paradas de autobuses, negocios y escuelas



Arratia Cruz subrayó el enfoque en la prevención, un pilar de su administración, y exhortó a la ciudadanía a ser parte activa del esfuerzo tomando precauciones en sus hogares para evitar percances.

Asimismo, agradeció la excelente colaboración con otros niveles de gobierno y municipios vecinos como Cadereyta, Apodaca, Guadalupe y Santiago, señalando que esta coordinación ha sido crucial para obtener resultados favorables en materia de seguridad durante el último año.

Por su parte, el Comisario General Mauricio Refugio Alfonso Gaviña Mendieta, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Municipio, reafirmó el compromiso de las fuerzas del orden.



“Queremos decirles a las familias de Juárez que estamos con ustedes; queremos estar cerca y acompañarles para que podamos celebrar en familia. Hoy iniciamos el operativo, seguros de que nuestro equipo está preparado para responder de manera inmediata ante cualquier situación que se presente”, afirmó Gaviña Mendieta.

El Operativo Navidad Segura 2025 marca un paso firme para Juárez en su objetivo de consolidar la confianza ciudadana y garantizar una temporada decembrina libre de incidentes graves para todas sus familias.













