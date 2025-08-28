Adrián entrega Tarjetas Regias a mujeres en vulnerabilidad

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza entregó las primeras Tarjetas Regias Plus de las 45 mil en total que se darán como parte del programa social para apoyar a mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Estas primeras tarjetas se entregaron en la zona norte de la ciudad por el alcalde y su esposa Gaby Oyervides, presidenta del DIF Monterrey.

El edil dijo que este programa se diseñó como un mecanismo de apoyo integral, que busca mejorar la calidad de vida de las mujeres regiomontanas, especialmente de quienes enfrentan mayores necesidades.

Con este programa se entregarán 45 mil tarjetas electrónicas con un apoyo bimestral de 2 mil pesos, además de que las beneficiarias tendrán acceso a talleres de autoempleo, microcréditos, becas, así como apoyo legal y psicológico en caso de necesitarlo, informó el municipio.

La Tarjeta Regia Plus permitirá a las beneficiarias realizar compras en tiendas y supermercados, sin disposición de efectivo.

La administración municipal seguirá con la entrega de la tarjeta en distintos sectores de la ciudad en las próximas semanas, hasta cubrir el total de beneficiarias previsto.

Acompañaron al acalde los secretarios Rafael Ramos de Participación Ciudadana; Karina Barrón de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva y la directora general del DIF municipal, Ivonne Álvarez.

