Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_28_at_8_30_52_PM_b9ebcc47bc
Nuevo León

Adrián entrega Tarjetas Regias a mujeres en vulnerabilidad

El alcalde de Monterrey entregó las primeras Tarjetas Regias Plus, con apoyo bimestral de $2,000 y acceso a talleres, becas y asistencia integral

  • 28
  • Agosto
    2025

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza entregó las primeras Tarjetas Regias Plus de las 45 mil en total que se darán como parte del programa social para apoyar a mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Estas primeras tarjetas se entregaron en la zona norte de la ciudad por el alcalde y su esposa Gaby Oyervides, presidenta del DIF Monterrey.

El edil dijo que este programa se diseñó como un mecanismo de apoyo integral, que busca mejorar la calidad de vida de las mujeres regiomontanas, especialmente de quienes enfrentan mayores necesidades.

Con este programa se entregarán 45 mil tarjetas electrónicas con un apoyo bimestral de 2 mil pesos, además de que las beneficiarias tendrán acceso a talleres de autoempleo, microcréditos, becas, así como apoyo legal y psicológico en caso de necesitarlo, informó el municipio.

La Tarjeta Regia Plus permitirá a las beneficiarias realizar compras en tiendas y supermercados, sin disposición de efectivo.

La administración municipal seguirá con la entrega de la tarjeta en distintos sectores de la ciudad en las próximas semanas, hasta cubrir el total de beneficiarias previsto.

Acompañaron al acalde los secretarios Rafael Ramos de Participación Ciudadana; Karina Barrón de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva y la directora general del DIF municipal, Ivonne Álvarez.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Entrega_gobernador_parque_de_beisbol_suman_200_mdp_para_Parras_d75c9161e0
Entrega gobernador parque de beisbol; suman $200 mdp para Parras
Whats_App_Image_2025_08_13_at_7_15_15_PM_6d2bf982d8
Presentarán alcaldes propuesta de Ley de Coordinación
Whats_App_Image_2025_08_13_at_7_32_33_PM_bd51831d7f
Tarjeta Regia arranca en agosto, Regio Ruta se amplía al poniente
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_08_28_at_5_36_38_PM_fce46718a5
Tecnología en casa, una aliada para cuidar a adultos mayores
JD_Vance_listo_para_asumir_presidencia_si_a_Trump_le_pasara_algo_1d75f1ab4d
JD Vance 'listo' para asumir presidencia si a Trump le pasa algo
Israel_declara_Gaza_como_zona_de_combate_recupera_dos_rehenes_b20cc6b747
Israel declara Gaza como zona de combate: recupera dos rehenes
publicidad

Más Vistas

nl_viaducto_tren_ligero_86272a9081
Construirán viaducto elevado para tren de pasajeros de Monterrey
Whats_App_Image_2025_08_27_at_12_47_40_AM_1_0049c68a66
Preventas de 'depas' dejan enganches perdidos y promesas rotas
Pide_Morena_reubicacion_de_Ternium_491d9bc6c1
Pide Morena reubicación de planta Ternium fuera de Monterrey
publicidad
×