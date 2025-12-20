Es desgracia que no haya Presupuesto: Adrián de la Garza

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, consideró que es una desgracia que el Presupuesto de Nuevo León otra vez se haya entrampado, lo que haría que la entidad inicie el 2026 con el plan de gastos del 2025.

El edil aclaró que eso no impactará al Ayuntamiento regio, ya que la autoridad municipal ha actuado con planeación.

"Monterrey tiene una planeación muy clara en los diferentes proyectos que tiene de movilidad, proyectos sociales, de seguridad, en fin, una serie de proyectos que iniciamos desde este año y se han ido consolidando, tenemos una visión muy clara de qué vamos a aplicar", aseveró.

Expuso que la reconducción presupuestal no debería suceder.

"Entiendo que por alguna razón ya cerraron el ingreso de lo que haga el Congreso y creo que va a volverse judicializar. Obviamente sería más estable políticamente para todos que hubiera un Presupuesto estatal, que diera certeza y rumbo a todo el Estado, pero ya creo que es el cuarto año que arrancamos igual el año y es una desgracia para Nuevo León que no haya una planeación, que no haya una certeza del gasto, que no haya condiciones de gobernabilidad y de política", declaró.

Reiteró que Monterrey se preparó.

"Monterrey tiene una planeación muy clara, estamos preparados. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo, hemos hecho nuestra planeación y hemos tenido que hacer los ajustes que se tienen que hacer para que no falte en las colonias la atención de los servicios públicos, que no falte en las colonias la atención de los diferentes programas en materia de movilidad", sostuvo.

