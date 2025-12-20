Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
IMG_4172_36bfc0e973
Nuevo León

Es desgracia que no haya Presupuesto: Adrián de la Garza

El edil aclaró que eso no impactará al Ayuntamiento regio, ya que la autoridad municipal ha actuado con planeación en todos sus proyectos

  • 20
  • Diciembre
    2025

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, consideró que es una desgracia que el Presupuesto de Nuevo León otra vez se haya entrampado, lo que haría que la entidad inicie el 2026 con el plan de gastos del  2025.

El edil aclaró que eso no impactará al Ayuntamiento regio, ya que la autoridad municipal ha actuado con planeación.

"Monterrey tiene una  planeación muy clara en los diferentes proyectos que tiene de movilidad, proyectos sociales, de seguridad, en fin, una serie de proyectos que  iniciamos desde este año y se han ido consolidando, tenemos una visión muy clara de qué vamos a aplicar", aseveró.

Expuso que la reconducción presupuestal no debería suceder.

IMG_4172.jpeg

"Entiendo que por alguna razón ya cerraron el ingreso de lo que haga el Congreso y creo que va a volverse judicializar. Obviamente sería más estable políticamente para todos que hubiera un Presupuesto estatal, que diera certeza y rumbo a todo el Estado, pero ya creo que es el cuarto año que arrancamos igual el año  y es una desgracia para Nuevo León que no haya una planeación, que no haya  una certeza del gasto, que no haya  condiciones de gobernabilidad y de política", declaró.

Reiteró que Monterrey se preparó.

"Monterrey tiene una planeación muy clara, estamos preparados. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo, hemos hecho nuestra planeación y hemos tenido que hacer los ajustes que se tienen que hacer para que no falte en las colonias la atención de los  servicios públicos, que no falte en las colonias la atención de los diferentes programas  en materia de movilidad", sostuvo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

adv_e_74fc3d9adb
Detienen a 17 armados en Montemorelos por Operativo Muralla
mariana_rodriguez_capullos_2025_eea61a98c3
Jóvenes e infantes pasan la Navidad junto con Mariana Rodríguez
IMG_8180_2_48d5510c22
Encabeza Mariana Rodríguez desfile navideño en San Nicolás
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_2025_12_21_T131724_003_a594440255
Violencia y bloqueos paralizan accesos a Escuinapa
3c588f38_e5bd_4dc8_abcc_fd00ecff9f64_b62419f911
Telesecundarias de Tamaulipas celebran 50 años de historia
EH_UNA_FOTO_2025_12_21_T130219_015_b725e30877
Barcelona vence al Villarreal y es campeón de invierno
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_19_at_12_17_38_AM_67b3e60017
Regularización de placas foráneas desata debate en Nuevo León
despedida_de_javier_aquino_0eb0c6103f
Club Tigres despide a Javier Aquino de manera oficial
Image_Transformer_1_5ce0c4f96c
Se anuncia cierre temporal de contraflujo en Guadalupe
publicidad
×