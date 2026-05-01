Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
battlefield_67ce1737de
Escena

Estudios luchan por película 'Battlefield' con Michael B. Jordan

El proyecto apunta a ser una superproducción de acción y realismo militar, ya que es una de las franquicias más exitosas de videojuegos bélicos.

  • 01
  • Mayo
    2026

La industria de Hollywood enfrenta una nueva batalla, pero fuera de la pantalla: varios estudios compiten por quedarse con la película de “Battlefield”, el popular videojuego de guerra que será llevado al cine con Michael B. Jordan como figura central del proyecto.

El filme, aún en fase inicial, ya ha desatado una guerra de ofertas entre gigantes del entretenimiento, lo que evidencia el alto interés que generan las adaptaciones de videojuegos en la actualidad.

¿Qué estudios están compitiendo por “Battlefield”?

De acuerdo con reportes recientes, al menos cinco grandes estudios han presentado ofertas para adquirir los derechos del proyecto. Entre ellos se encuentran Warner Bros. Discovery, Amazon MGM Studios, Sony, Universal y Netflix.

La competencia por la película ha sido calificada como una de las más intensas del año dentro de la industria cinematográfica.

¿Quiénes están detrás del proyecto?

La cinta contará con la participación de Michael B. Jordan, quien fungirá como productor y podría también protagonizar la historia.

Michael B. Jordan.jfif

Además, el proyecto estará liderado por Christopher McQuarrie, reconocido por su trabajo en la saga “Misión Imposible”, quien se encargará de escribir, dirigir y producir la película.

¿Por qué genera tanto interés esta película?

“Battlefield” es una de las franquicias más exitosas de videojuegos bélicos, lo que la convierte en una apuesta atractiva para los estudios que buscan desarrollar grandes producciones con potencial global.

El proyecto apunta a ser una superproducción de acción, con enfoque en combates a gran escala y realismo militar, elementos que han definido a la saga desde su lanzamiento.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_26004712748715_dea79e6068
DiCaprio defiende el cine en apertura de festival de Palm Springs
publicidad

Últimas Noticias

b5548290_4618_11f1_bd52_e755d604ece4_6c3154eca6
La Fórmula 1 honra a Alex Zanardi con emotivo minuto de silencio
Whats_App_Image_2026_05_02_at_10_48_59_d1b7a9ae1a
Cierre de maquilas golpea comercio en Matamoros
Whats_App_Image_2026_05_02_at_10_48_31_d3fd0eb464
Incendios en sierra de Santiago consumen 15 hectáreas
publicidad

Más Vistas

nl_primer_prueba_monorriel_4a2b6c7444
Expandir el Metro, un esfuerzo sin precedentes: Samuel García
pib_incrementa_0_2_por_ciento_mexico_fb6333fdd2
PIB registra incremento del 0.2% en primer trimestre 2026: INEGI
EH_COLLAGE_1_ab40d96041
SEP analiza adelantar clases por Mundial y altas temperaturas
publicidad
×