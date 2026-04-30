Refuerza San Pedro seguridad y rescate con capacitación en EUA

Elementos de Protección Civil 911 de San Pedro realizaron una capacitación en corporaciones en Los Ángeles, California.

Esta iniciativa busca intercambiar experiencias y adoptar protocolos de vanguardia, tecnología de punta y estrategias de atención para incidentes de gran escala, especialmente ante la proximidad de eventos masivos internacionales como la Copa Mundial 2026.

Durante la visita, el equipo de San Pedro colaboró estrechamente con diversas agencias estadounidenses, recorriendo instalaciones especializadas y conociendo de primera mano el funcionamiento de Los Angeles Fire Department (LAFD), Los Angeles County Sheriff’s Department en colaboración con el equipo SWAT Rescue y los Centros de Atención 911.

El intercambio técnico se centró en disciplinas críticas para la geografía y necesidades de San Pedro, tales como rescate urbano y de montaña.

También el perfeccionamiento de técnicas de salvamento en zonas de difícil acceso con operaciones aéreas con la coordinación de helicópteros y apoyo desde el aire para siniestros y traslados médicos.

Además de coordinación interinstitucional en protocolos para que diferentes dependencias trabajen de manera unificada durante desastres.

Un punto clave de la agenda fue el análisis de estrategias de seguridad para eventos masivos.

Dado que Nuevo León será sede de la máxima justa mundialista en 2026, los elementos sampetrinos estudiaron los modelos de gestión de multitudes y planes de contingencia aplicados en grandes metrópolis.

“Se abordaron temas como incendios, rescate urbano y de montaña, operaciones aéreas y coordinación interinstitucional, además de recorrer instalaciones especializadas y conocer de primera mano el funcionamiento de corporaciones de alto nivel”, informaron autoridades municipales tras el despliegue internacional.

Comentarios