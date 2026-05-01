Proponen garantizar salud bucal gratuita en zonas marginadas

Con el objetivo de fortalecer la prevención en materia de salud, el diputado local Jesús Elizondo presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Protección a la Salud Bucal del Estado, enfocada en garantizar atención gratuita a sectores vulnerables.

Dicha propuesta parte de una problemática concreta, aunque la legislación vigente ya contempla el llamado “Paquete de Salud Bucal”, en la práctica no existen mecanismos claros que aseguren su aplicación mediante programas o estrategias específicas.

El legislador sustentó su iniciativa en cifras internacionales. De acuerdo con el informe más reciente de la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 3.5 mil millones de personas en el mundo padecen algún tipo de enfermedad bucodental, lo que equivale a casi la mitad de la población global.

En este contexto, la falta de acceso a productos básicos de higiene dental y educación preventiva agrava las condiciones en comunidades con altos niveles de marginación.

Entrega anual de paquetes de higiene

La iniciativa plantea que, al menos una vez al año, se distribuyan paquetes de salud bucal en zonas vulnerables. Estos incluirían pasta dental con flúor, cepillos de dientes y material didáctico enfocado en promover hábitos adecuados de higiene.

El objetivo no es únicamente dotar de insumos, sino también fomentar la cultura de la prevención desde lo más básico.

“Esta propuesta es más que solo entregar productos, es brindar la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de las comunidades más desfavorecidas, al garantizarles una rutina de limpieza dental digna”, expresó el legislador.

Cabe señalar que que dicha reforma busca que el paquete de salud bucal deje de ser una disposición simbólica dentro de la ley y se convierta en un apoyo real y constante para quienes más lo necesitan.

Además, se pretende generar un impacto a largo plazo mediante la promoción de hábitos saludables que contribuyan a reducir enfermedades dentales, mejorar la calidad de vida y disminuir costos en atención médica futura.

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