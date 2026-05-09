Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_05_09_at_7_02_22_PM_eec06351bd
Nuevo León

Tras mes lluvioso, mantienen niveles Cerro Prieto y El Cuchillo

El Cuchillo, por ejemplo, pasó de estar al 61% de su capacidad el pasado 8 de abril para ahora, tras todo un mes de consumo de la ciudad, ubicarse en 60%

  • 09
  • Mayo
    2026

Las copiosas precipitaciones de abril e inicios de mayo favorecieron que las grandes presas de Nuevo León -Cerro Prieto y El Cuchillo- se mantuvieran prácticamente sin caídas en su almacenamiento durante un mes.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua, únicamente el menor de los embalses alimentadores de la metrópoli, La Boca, experimentó un descenso en su nivel de llenado.

Así, los diversos frentes fríos durante los últimos días no solo trajeron alivio a las altas temperaturas propias de la temporada, sino que también beneficiaron las reservas del vital líquido.

Y es que El Cuchillo, por ejemplo, pasó de estar al 61% de su capacidad el pasado 8 de abril para ahora, tras todo un mes de consumo de la ciudad, ubicarse en 60% con 680 millones de metros cúbicos disponibles.

La estadística también arroja que Cerro Prieto, en el municipio de Linares, ganó incluso un punto porcentual de llenado.

nl-presa-leon.jpeg.jpeg

Esta presa tenía el mes anterior el 92% del agua que le cabe, y actualmente tiene 93%, es decir, 280 mm3.

El embalse que sí experimentó un cambio significativo fue Rodrigo Gómez La Boca en el municipio de Santiago, pues reportó caídas.

Su nivel durante este fin de semana se ubica en 84%, menor al 91% en el que estaba hace 30 días, según el monitoreo diario de la Conagua.

Pasean familias en La Boca

Curiosos de ver lo que dejó el agua, familias pasearon este sábado en el turístico embalse para también aprovechar los atractivos que los niveles actuales permiten.

Una caminata en el malecón, o un viaje en catamarán, fueron los planes de los asistentes que acudieron durante la mañana.

“Se ve muy bonito así como está, y nos sirve para convivencia más que nada, también para recrearnos todos juntos”, platicó un padre de familia.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

asesinan_madre_buscadora_y_a_su_hija_guanajuato_0e70e6cda3
Asesinan a madre buscadora y a su hija en Guanajuato
lluvia_coahuila_81604964a4
Alertan por lluvias fuertes y posibles inundaciones en México
iran_amenazo_a_estados_unidos_atacar_buques_mercantes_0932454093
Irán atacará intereses de EUA si siguen agresiones contra buques
publicidad

Últimas Noticias

avion_hantavirus_2958103df9
Aterriza vuelo militar con tripulantes del crucero MV Hontius
AP_26130774904068_616331b6a6
Barcelona vence al Real Madrid y conquista LaLiga 2025/26
HH_u01_Ibw_AA_Cc_H_1035df15dc
Lamine Yamal conoce a Olivia Rodrigo en Clásico de Barcelona
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_5_4fc26ae58e
Hallan fuerzas federales megatúnel de huachicol en Santa Catarina
Whats_App_Image_2026_05_07_at_6_42_54_PM_fa37dc15e3
Aprueba Cabildo mejorar Plan de Obra 2026 para Victoria
Chivas_Santiago_Sandoval_c05eddced5
No habrá doblete: Tigres, eliminado en Liguilla de Liga MX
publicidad
×