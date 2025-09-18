Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_18_at_9_03_16_PM_a2e58a1620
Nuevo León

Afirma Mariana Rodríguez que Capullos es su misión de vida

La titular de Amar a Nuevo León presentaron la renovación de áreas de evaluación, dormitorios y espacios recreativos para garantizar seguridad y bienestar

  • 18
  • Septiembre
    2025

La titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, presentó la etapa final del proyecto Capullos Renace, enfocada en las áreas de Evaluación y Diagnóstico, para ofrecer un espacio seguro y digno a niños y adolescentes.

Rodríguez señaló que el proyecto se ha convertido en una misión de vida. 

"Estos edificios son el corazón de la atención inicial en Capullos, son la puerta de entrada para transformar una vida. Cada espacio que renovaremos tendrá un propósito muy claro: que las niñas, niños y adolescentes crezcan en un lugar digno, que los haga sentirse escuchados, valiosos y, sobre todo, seguros", remarcó Rodríguez.

Agregó que el arranque de la etapa final se priorizará desde el primer contacto, el trato y la atención a las niñas, niños y adolescentes en DIF Capullos.

WhatsApp Image 2025-09-18 at 9.03.16 PM.jpeg

Durante la presentación, el gobernador Samuel García afirmó que Capullos Renace es el proyecto más significativo de su administración.

"Para mí, el mejor proyecto de mi Gobierno es sin duda Capullos. Es el que más me ha transformado, es el que más me gusta presumir", expresó. La renovación busca garantizar que los menores y los trabajadores se desarrollen en un ambiente más cómodo y funcional.

"Vamos a dejar completamente nuevo a Capullos y quiero decirles que estos 4 años han sido de mucho aprendizaje, más que como político, como persona", expresó. 

WhatsApp Image 2025-09-18 at 9.03.31 PM.jpeg

La directora general del DIF Nuevo León, Gloria Ivette Bazán Villarreal, explicó que la renovación del área de evaluación es crucial, ya que es el primer refugio para los menores.

La etapa final del proyecto incluye:

Nueva plazoleta y fachada: Se renovarán las fachadas de los edificios de Evaluación para hombres y mujeres.

Dormitorios: Se construirán 43 nuevos dormitorios para niñas y 43 para adolescentes, así como 60 para niños y 60 para adolescentes en el edificio de hombres.

Áreas especializadas: Se destinará una nueva área para 65 bebés (35 recién nacidos y 30 maternales), además de áreas especiales para 10 menores con discapacidad y 13 con cuidados especiales.

Espacios recreativos: Se inauguró una nueva cancha de futbol y se adecuarán otras áreas de esparcimiento.


