Nuevo León

Agua y Drenaje Monterrey participa en Convención ANEAS 2025

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey inició su participación en la Convención y Expo ANEAS 2025, encuentro nacional que reúne a organismos operadores

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey inició su participación en la Convención y Expo ANEAS 2025, encuentro nacional que reúne a organismos operadores, especialistas y líderes del sector hídrico para analizar los retos actuales del agua y compartir soluciones basadas en innovación y sostenibilidad.

La edición 37 de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México A.C. se lleva a cabo del 24 al 27 de noviembre en el Poliforum León, donde se desarrollan paneles, conferencias magistrales, aulas técnicas y una de las exposiciones más grandes del sector.

Entre los temas centrales destacan la gestión de recursos hídricos, regeneración del agua, tecnologías emergentes y mejores prácticas operativas.

Como parte de las actividades, el próximo 26 de noviembre el director general de Agua y Drenaje de Monterrey, Eduardo Ortegón, encabezará el panel “Agua en tiempos de escasez: estrategias para enfrentar la sequía” e impartirá una ponencia magistral sobre modulación de presiones en organismos operadores.

IMG_1529.jpeg

Ortegón destacó la importancia de compartir la experiencia de Nuevo León frente a la sequía y la implementación del programa de Modulación de Presiones, considerado único en el mundo por su escala y aplicación tecnológica.

“El programa de Modulación de Presiones que instrumentamos en el estado a gran escala es único en el mundo, y estamos convencidos que más organismos operadores de agua pueden implementar elementos tecnológicos en sus municipios”, agregó Ortegón Williamson.

En 2023, Nuevo León fue sede de la Convención ANEAS, que reunió a más de 10 mil 800 asistentes. Con su participación en la edición 2025, Agua y Drenaje de Monterrey reafirma su compromiso con el fortalecimiento técnico y la consolidación del estado como referente nacional en gestión hídrica moderna y eficiente.


