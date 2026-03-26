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Deportes

Jamaica vence a Nueva Caledonia y avanza en el repechaje

El equipo caribeño mantiene vivas sus aspiraciones de regresar a un Mundial, algo que no consigue desde su histórica participación en Francia 1998

  • 26
  • Marzo
    2026

La selección de Jamaica dio un paso firme en su camino hacia la Copa del Mundo 2026 tras imponerse por 1-0 a Nueva Caledonia en duelo correspondiente a las semifinales del repechaje intercontinental, disputado en Guadalajara.

El conjunto caribeño logró sacar adelante un partido complicado, en el que la diferencia se marcó desde los primeros minutos y que terminó por definir su clasificación a la siguiente ronda.

Gol tempranero marca el rumbo del partido

El único tanto del encuentro llegó en la primera mitad, cuando Bailey Cadamarteri aprovechó una jugada a balón parado para enviar el balón al fondo de las redes, tras un rebote dentro del área.

Con la ventaja en el marcador, Jamaica tomó el control del ritmo del partido, apostando por la posesión y el orden táctico para evitar sorpresas.

A partir de ese momento, el equipo manejó los tiempos, priorizando la solidez defensiva y cerrando espacios ante los intentos del rival.

Nueva Caledonia compite, pero no logra concretar

Pese a la desventaja, Nueva Caledonia mostró carácter y por momentos logró incomodar a su rival, especialmente en el segundo tiempo.

El conjunto oceánico generó aproximaciones que pusieron a prueba a la defensa jamaicana, aunque sin la contundencia necesaria para igualar el marcador.

Su desempeño dejó una imagen competitiva, considerando que se trata de una de las selecciones con menor experiencia en este tipo de instancias.

El partido se disputa en Guadalajara como parte del repechaje

El encuentro se llevó a cabo en el Estadio Akron, una de las sedes designadas para esta fase eliminatoria que reúne a selecciones de distintas confederaciones.

Este formato forma parte del proceso de clasificación rumbo al Mundial 2026, en el que se definen los últimos boletos disponibles para la justa internacional.

Jamaica se instala en la final del repechaje

Con este resultado, Jamaica avanza a la final del repechaje intercontinental, donde enfrentará a la República Democrática del Congo en busca de asegurar su lugar en la Copa del Mundo.

El equipo caribeño mantiene vivas sus aspiraciones de regresar a un Mundial, algo que no consigue desde su histórica participación en Francia 1998.

Un boleto al Grupo K en juego

El ganador de este enfrentamiento se integrará al Grupo K del Mundial 2026, donde ya esperan selecciones como:

  • Colombia
  • Portugal
  • Uzbekistán

La victoria coloca a Jamaica a un solo paso de formar parte de la máxima justa del futbol mundial, en un proceso que ha estado marcado por la competitividad y la presión de los duelos a eliminación directa.


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