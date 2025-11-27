Alerta EUA a sus ciudadanos por asaltos en carretera 85D 

La Gobierno de Estados Unidos emitió este miércoles una alerta de seguridad dirigida a sus ciudadanos y empleados gubernamentales que transitan por Nuevo León, tras supuestamente registrarse una serie de asaltos dirigidos especialmente a vehículos con placas foráneas o extranjera en la Autopista 85D rumbo a Nuevo Laredo.

El Consulado General en Monterrey notificó en un comunicado que tiene conocimiento de "varios robos recientes" en los que grupos armados obligaron a los conductores a detenerse para despojarlos de sus pertenencias.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la táctica utilizada por los asaltantes es la simulación de una parada de autoridad legítima

Las víctimas señalaron haber sido interceptadas por un vehículo que utilizaba luces parpadeantes o intermitentes, lo que les hizo creer inicialmente que se trataba de un retén o una parada de tráfico autorizada.

Una vez que los conductores se detenían, los agresores descendían del vehículo armados para cometer el asalto.

"El Consulado tiene conocimiento de varios robos recientes en la carretera 85D, en Nuevo León, donde grupos armados obligaron a vehículos a hacerse a un lado de la carretera y los asaltaron," establece el comunicado.

La alerta subraya que las autoridades locales han indicado que los grupos criminales están enfocando sus ataques en vehículos con placas de otros estados y extranjeras.

Además, el comunicado destaca un dato clave sobre el horario de los incidentes.

"Cabe destacar que los robos recientes en la carretera 85D ocurrieron a media mañana, lo que resalta la necesidad de mantener una mayor precaución al viajar por esta ruta a cualquier hora del día."

En Nuevo León, las corporaciones de seguridad han intensificado la vigilancia en las carreteras, incluyendo operativos conjuntos para la revisión de vehículos con placas foráneas, como parte de las estrategias para combatir la incidencia delictiva.

La Embajada recomienda a sus ciudadanos extremar precauciones al viajar por esta ruta, independientemente de la hora, y estar alerta ante cualquier vehículo que intente obligarlos a detenerse de manera inusual.

