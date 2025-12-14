Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_CONTEXTO_2025_12_14_T120543_775_02a947a35b
Tamaulipas

Muere director del ITABEC en accidente en Francisco Villa

Un accidente vial cobró la vida del director del ITABEC, su chofer y otro pasajero. Autoridades investigan las causas del choque registrado este domingo

  • 14
  • Diciembre
    2025

Un choque frontal registrado la mañana de este domingo en el libramiento del ejido Francisco Villa dejó un saldo de tres personas fallecidas, entre ellas Juan Guillermo Manzur Arzola, director del Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos (ITABEC), así como su chofer.

Accidente moviliza a cuerpos de emergencia

El percance ocurrió cuando un sedán blanco, en el que viajaba el funcionario estatal, se impactó de frente contra otra unidad, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de auxilio y el cierre parcial de la vialidad.

De acuerdo con los primeros reportes, uno de los vehículos involucrados procedía del estado de Veracruz con destino a la frontera y era conducido por David San Juan, de 36 años, quien resultó gravemente lesionado con fractura de cadera.

597972951_1451254843673872_6388775586759318615_n.jpg

Su hermano, que viajaba como copiloto, falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones. En tanto, Juan Guillermo Manzur Arzola y su conductor perdieron la vida de manera instantánea.

Se dirigía a un evento oficial

El titular del ITABEC se trasladaba al poblado de Las Higuerillas, en el municipio de Matamoros, donde asistiría a un evento oficial encabezado por el gobernador de Tamaulipas.

Elementos de Protección Civil y paramédicos brindaron atención a los lesionados y los trasladaron a un hospital para su valoración médica, mientras que personal de las autoridades competentes realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.

Hasta el momento, las causas del accidente continúan bajo investigación y no se ha emitido un dictamen oficial sobre la mecánica del percance.

Perfil y trayectoria del funcionario

Juan Guillermo Manzur Arzola era médico de profesión y contaba con una amplia trayectoria en el servicio público, principalmente en el ámbito de la salud.

EH UNA FOTO - 2025-12-14T120244.167.jpg

Se desempeñó como Secretario de Salud del Estado de Tamaulipas durante el gobierno de Eugenio Hernández Flores, cargo que ocupó hasta el final de esa administración en 2010.

En 2016 fue designado delegado del ISSSTE en Tamaulipas, donde estuvo a cargo de los servicios de salud y prestaciones para los trabajadores afiliados al instituto en la entidad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

volcadura_camion_pesqueria_lesionados_7e621bfa7e
Suman 61 los lesionados por volcadura; 33 fueron dados de alta
choque_conductor_9794e2f234
Aficionado de Tigres destroza su vehículo tras perder la final
roberto_carlos_billboard_83cab05f10
Sufre Roberto Carlos accidente durante grabación televisiva
publicidad

Últimas Noticias

estudiantes_universitarios_archivo_161194feee
Llama DIF Reynosa a realizar renovación de becas
9c7b4c7f_7a02_4097_a0b9_dcba54060095_7b7d56134c
Restauranteros de Reynosa esperan repunte en cierre de año
328623ba_670b_46bd_a214_9f29b6c8142e_1_ffe1c58075
Aprueban límites Monterrey-San Nicolás para estadio de Tigres
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_92_44ca0669ed
Volcadura de camión deja ocho muertos y 58 lesionados en Apodaca
congreso_de_nuevo_leon_1e7628c860
Convocan a discutir Presupuesto 2026 sin deuda ni ISN
EH_CONTEXTO_2025_12_14_T170315_788_58dd14221a
UANL solicita donación de terreno para nuevo estadio de Tigres
publicidad
×