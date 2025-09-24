Cerrar X
EH_UNA_FOTO_21_904838b83d
Nuevo León

Alerta por gusano barrenador: liberan 1.6 M de moscas estériles

Nuevo León inició la liberación de un millón 600 mil moscas estériles en una engorda de ganado donde se detectó un caso aislado de Gusano Barrenador

  • 24
  • Septiembre
    2025

El Gobierno de Nuevo León, en conjunto con el Comité Estatal de Sanidad Animal (CEFOSAMP), SENASICA/SADER y la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos (APHIS/USDA), inició la liberación de un millón 600 mil moscas estériles en una engorda de ganado donde se detectó un caso aislado de Gusano Barrenador, el cual está completamente controlado.

Esta acción forma parte de una Alerta Sanitaria Preventiva para garantizar que el caso permanezca aislado.

“Esto es parte de la Alerta Sanitaria Preventiva que las autoridades involucradas de todos los niveles implementamos para asegurarnos que este caso aislado siga como tal”, explicó Marco González, Secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario.

Marco González, destacó: “La instrucción del Gobernador Samuel García es neutralizar completamente este caso, que no alcanzó a desarrollarse como mosca y nunca representó riesgo para la ganadería ni la población”.

La técnica empleada consiste en criar moscas estériles, esterilizarlas mediante radiación y liberarlas para evitar la reproducción de la plaga, interrumpiendo su ciclo de vida.

“Ojo: Aquí no hay mosca del gusano barrenador, pero liberamos ejemplares estériles como una medida netamente preventiva”, enfatizó González.

Se liberarán un millón 600 mil moscas estériles semanalmente durante al menos dos meses, utilizando seis cámaras de dispersión.

EH UNA FOTO (20).jpg

Además, se han implementado medidas como la revisión de embarques de ganado, el establecimiento de un perímetro sanitario de 20 kilómetros y la duplicación de trampas para monitoreo.

El caso fue identificado el pasado sábado por el médico veterinario de la engorda, quien reportó larvas en etapa 2 en una res proveniente del sureste del país, permitiendo una intervención inmediata.

“La clave aquí fue la prontitud de la revisión, pues la larva no alcanzó a convertirse en mosca, por tanto nunca hubo riesgo de dispersión”, subrayó el Secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario.

En la liberación participaron Anarely Ávila (SADER), Edi Arroyo (SENASICA), Armando Víctor Gutiérrez (CEFOSAMP) y especialistas de APHIS/USDA.

El martes, González supervisó las acciones junto a Gabriel Ayala Borunda, Director General de Salud Animal de SENASICA. Las autoridades y ganaderos continuarán trabajando unidos para proteger la sanidad animal en Nuevo León.

“Así, todos unidos, autoridades y ganaderos, seguiremos evitando que esta plaga afecte Nuevo León”.


