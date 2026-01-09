Podcast
Nuevo León

Se manifiestan contra actualización de predial de Monterrey

Familias del municipio mencionaron que algunos de los impuestos establecidos superan hasta el 30% de lo contemplado, por lo que expresaron su descontento

  • 09
  • Enero
    2026

Habitantes de las colonias Ferrocarrileras, Santa Fe y Valle Verde se manifestaron este viernes en los bajos del palacio de Monterrey contra el alza del impuesto predial.

Los quejosos portaban pancartas con las que se quejaban del incremento el cual, según ellos, les afecta en su economía familiar.

La manifestación inició alrededor de las 10:30 de la mañana y concluyó por antes del mediodía. Los vecinos fueron atendidos por funcionarios de Monterrey, quienes les ofrecieron detallar cada caso para hacerles ver que sólo se trató de una actualización autorizada por el Congreso del estado.

El municipio regio informó desde el arranque de año que el incremento es, en promedio, de 24%, pero algunos quejosos como Armando Carrizales, de la colonia Valle Verde, señalaron que en algunos casos supera el 30 por ciento.

“Nos afecta a nuestro bolsillo, estamos hablando que el aumento fue del 33%, entonces hay gente que ahorita no lo puede pagar, hay gente a la que le están aumentando casi $1,000 pesos más; se nos prometió en diciembre que no iba haber ningún aumento; los problemas del municipio no se resuelven con aumentos, se resuelven con acciones y hechos”, señaló Carrizales.

El principal reproche fue que la actualización se realizó sin que la administración regia haya avisado con anticipación.

Adriana Lozano, quien se identificó como vocera de los quejosos, señaló que fueron en representación de todos vecinos que no pudieron ir, y dijo que el aumento se hizo sin previo aviso y que está afectando a la economía de las familias.

“Las familias quieren resultados, nos parece un abuso, no hay otra explicación, a la gente que creyó y estamos aquí para que nos escuchen”, indicó.

La manifestación fue pacífica por lo que una ve expresada la inconformidad, los vecinos se retiraron.


