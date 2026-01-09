Policías asisten parto dentro de vehículo en Cumbres del Sol

Elementos de la Policía de Monterrey auxiliaron a una mujer en labores de parto, logrando el nacimiento de un bebé cuando era trasladada en un vehículo particular y no alcanzó a llegar al hospital.

Los hechos se registraron en el cruce de avenida Paseo de los Leones y Castellana, en la colonia Cumbres del Sol, donde un ciudadano solicitó apoyo al señalar que su esposa estaba a punto de dar a luz.

La mujer fue identificada como Brenda Lizeth, de 33 años de edad, quien era acompañada por su esposo; ante la urgencia, la oficial Lucero Monserrat Méndez Romero brindó apoyo para el nacimiento del bebé.

Cursos de primeros auxilios aplicados en emergencia

Explicó que los cursos de primeros auxilios que recibió en la Academia de Policía, fueron de mucha ayuda para realizar estas acciones durante las labores del parto.

Posteriormente arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes realizaron el corte del cordón umbilical y trasladaron a la madre y al recién nacido a un hospital para su valoración médica.

El esposo agradeció a los oficiales de la corporación regiomontana la atención y el apoyo brindado.

