Escena

Taylor Swift impulsa el patinaje artístico femenino en Milán

Taylor Swift volvió a unir música y deporte al narrar un video promocional del equipo olímpico femenino de patinaje artístico de Estados Unidos

  • 16
  • Febrero
    2026

Taylor Swift volvió a unir música y deporte al narrar un video promocional del equipo olímpico femenino de patinaje artístico de Estados Unidos rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.

El clip, difundido por NBC Olympics, presenta a las tres figuras clave del equipo: Amber Glenn, Alysa Liu e Isabeau Levito, quienes competirán en la prueba individual femenina el 17 de febrero de 2026.

Swift las introduce como las “Blade Angels” (Ángeles de las cuchillas) o “three American showgirls on ice”, resaltando tanto su talento como la historia personal de cada una.

Un relato cargado de emoción

En la narración, la cantante destaca la resiliencia de Amber Glenn, las batallas que ha enfrentado y cómo aprendió a abrazar la lucha como parte de su fortaleza.

"Señoras y señores, me gustaría presentarles a Amber, Alyssa y Isabeau. Tres chicas de show americanas en la nieve que capturarán su corazón con sus historias. Amber será la primera a contarles cuántas batallas ha luchado, y cómo las que ha perdido han significado tanto como ganar".

Sobre Alysa Liu, subraya su regreso al hielo tras haberse retirado a los 16 años, enfatizando que ahora compite impulsada por la alegría y el autoconocimiento.

En el caso de Isabeau Levito, Swift menciona el simbolismo de competir en Italia: su madre creció en Milán y su abuela vive a pocos minutos de la pista olímpica, añadiendo un componente emocional al escenario.

El video está acompañado por “Opalite”, tema incluido en su álbum de 2025 The Life of a Showgirl, lo que refuerza el tono inspirador del mensaje.

Más allá de la competencia individual, el promocional resalta la amistad entre las tres patinadoras, quienes se autodenominan las “Blade Angels”.

La colaboración ha generado entusiasmo tanto entre los seguidores del patinaje artístico como entre los fans de Swift, consolidando una inesperada pero poderosa alianza entre el pop y el deporte olímpico rumbo a Milano Cortina 2026.


