Whats_App_Image_2026_02_04_at_9_38_05_PM_1_a4d7474c14
Nuevo León

Meta alcanzada: ¡Perrita maratonista ya tiene familia!

Este jueves, 'Manchas' será entregada formalmente a su nueva familia en las instalaciones del Centro Estatal de Atención Animal

  • 04
  • Febrero
    2026

La carrera más importante para "Manchas", la perrita maratonista que cautivó a los regios por su resistencia física y espíritu deportivo, está por llegar a su meta.

Este jueves, la famosa "Runner" será entregada por Raúl Lozano, Secretario de Medio Ambiente, formalmente a su nueva familia en las instalaciones del Centro Estatal de Atención Animal, poniendo fin a una historia que comenzó de manera espontánea en las calles de la urbe regia.

Esta mascota de aproximadamente tres años se volvió viral en diciembre pasado, cuando, sin invitación previa, se unió al contingente del Maratón Monterrey, completando el trayecto de 42 kilómetros junto a los atletas profesionales por avenidas de Monterrey y San Pedro.

Tras su hazaña deportiva, hubo una breve incertidumbre sobre su paradero.

WhatsApp Image 2026-02-04 at 9.38.27 PM (1).jpeg

Lo que inició como una búsqueda ciudadana impulsada por El Horizonte y miles de internautas, culmina hoy como un símbolo de la protección animal en el estado. 

La entrega de "Manchas" no solo representa un final feliz para la perrita, sino un llamado de las autoridades estatales hacia la adopción responsable y el cuidado de los animales sin hogar.

El secretario Raúl Lozano detalló que, antes de asignar su adopción, "Manchas" fue sometida a un estricto protocolo médico.

WhatsApp Image 2026-02-04 at 9.38.18 PM.jpeg

Aunque la convocatoria para recibirla fue sumamente competida, la familia elegida fue seleccionada bajo criterios que garantizan que el "espíritu runner" de la mascota sea respetado y cuidado en su nueva vida.

“Manchas” se ha ganado el corazón de los regiomontanos y ahora la carrera por encontrar a su “familia runner” ha terminado.


