Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_02_04_at_7_08_14_PM_c8dbe2f8ed
Nuevo León

Revela Fiscalía que fraude de tanda podría superar los $20 mdp

La Fiscalía del estado aseguró tener 10 denuncias clave y estimó que el monto del fraude supera los 20 millones, cifra que podría incrementarse

  • 04
  • Febrero
    2026

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León mantiene bajo investigación el fraude por la “tanda millonaria”, en la que se estima que el monto de lo defraudado supera los 20 millones de pesos, cifra que podría incrementarse conforme avancen las indagatorias. 

Javier Flores Saldívar, fiscal general, detalló que actualmente se tienen registrados 10 denunciantes clave; sin embargo, la institución continúa agrupando a más afectados para integrar las carpetas de investigación de manera sólida. 

“Seguimos integrando las carpetas, se están formando bloques de personas afectadas y comenzaremos a judicializar. “Sí, ya supuestamente estamos trabajando en eso”, puntualizó Flores. 

La presunta responsable, “Ingrid N”, identificada por los afectados como la administradora de los recursos, es acusada de desaparecer los ahorros de cientos de regios que confiaron en este sistema informal. 

Este caso publicado por El Horizonte el pasado 2 de enero ha generado una ola de indignación en la entidad, movilizando a los afectados a buscar justicia por la vía legal tras el colapso del esquema informal. 

La Fiscalía estatal destacó que se han habilitado mecanismos para que la interposición de denuncias sea más accesible y expedita.  

En este sentido, hicieron un llamado a los ciudadanos que hayan sido víctimas de este esquema financiero para que acudan a declarar y aporten elementos que permitan robustecer la carpeta de investigación. 

Debido a la naturaleza del fraude, las autoridades no descartan que el número de víctimas sea significativamente mayor al registrado inicialmente, por lo que la "formación de bloques" de afectados permitirá dar un seguimiento conjunto y más eficiente ante las autoridades.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

explosion_mina_india_631719bc3e
Explosión de mina deja 18 muertos al noreste de India
rescatan_joven_prensado_ramos_arizpe_6775e067d8
Rescatan a joven prensado tras choque con tráiler en Ramos Arizpe
detienen_alcalde_tequila_5acef5318f
Detienen al alcalde de Tequila en 'Operativo Enjambre'
publicidad

Últimas Noticias

eua_rusia_acuerdo_militar_6ba334c68e
Retoman EUA y Rusia diálogo militar tras fin del tratado nuclear
anuncian_edicion_mercadito_de_a_peso_6e3679fc13
Anuncian nueva edición del Mercadito de a Peso en Ramos Arizpe
gusano_edomex_29_casos_6b3d7bc6f1
Confirma Gobierno del Edomex casi 30 casos de gusano barrenador
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_03_at_10_46_10_PM_1_c82095e08a
Texas y Coahuila invertirán $50 mdd en Puente Internacional
Whats_App_Image_2026_02_03_at_9_06_33_PM_c80046eb8e
Estafan 'coyotes' a regios con pensiones del IMSS
Whats_App_Image_2026_02_03_at_16_15_50_434ab2e893
Habilitan en San Pedro 'Drive Thru' para facilitar vacunación
publicidad
×