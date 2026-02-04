Revela Fiscalía que fraude de tanda podría superar los $20 mdp

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León mantiene bajo investigación el fraude por la “tanda millonaria”, en la que se estima que el monto de lo defraudado supera los 20 millones de pesos, cifra que podría incrementarse conforme avancen las indagatorias.

Javier Flores Saldívar, fiscal general, detalló que actualmente se tienen registrados 10 denunciantes clave; sin embargo, la institución continúa agrupando a más afectados para integrar las carpetas de investigación de manera sólida.

“Seguimos integrando las carpetas, se están formando bloques de personas afectadas y comenzaremos a judicializar. “Sí, ya supuestamente estamos trabajando en eso”, puntualizó Flores.

La presunta responsable, “Ingrid N”, identificada por los afectados como la administradora de los recursos, es acusada de desaparecer los ahorros de cientos de regios que confiaron en este sistema informal.

Este caso publicado por El Horizonte el pasado 2 de enero ha generado una ola de indignación en la entidad, movilizando a los afectados a buscar justicia por la vía legal tras el colapso del esquema informal.

La Fiscalía estatal destacó que se han habilitado mecanismos para que la interposición de denuncias sea más accesible y expedita.

En este sentido, hicieron un llamado a los ciudadanos que hayan sido víctimas de este esquema financiero para que acudan a declarar y aporten elementos que permitan robustecer la carpeta de investigación.

Debido a la naturaleza del fraude, las autoridades no descartan que el número de víctimas sea significativamente mayor al registrado inicialmente, por lo que la "formación de bloques" de afectados permitirá dar un seguimiento conjunto y más eficiente ante las autoridades.

