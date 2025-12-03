Cerrar X
Nuevo León

Alista Guadalupe operativo para el Monterrey vs Toluca

Más de 1,300 elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno participarán en un operativo para resguardar el partido de semifinal entre Rayados y Toluca

  • 03
  • Diciembre
    2025

Para resguardar el partido semifinal entre Rayados y Toluca en el Estadio BBVA, la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe implementará un operativo integral con más de mil 300 elementos de los tres niveles de gobierno.

El despliegue iniciará a partir de las 17:00 horas con acciones de Policía y Tránsito Motorizadas con recorridos tácticos y reacción inmediata; la Policía Montada en corredores peatonales y áreas de alta afluencia; y los binomios K9, que apoyarán en tareas de prevención y seguridad.

El operativo coordinará trabajo de seguridad de la SEDENA, Guardia Nacional, Fuerza Civil, la Agencia Estatal de Investigaciones y corporaciones municipales del área metropolitana.

También se desplegarán drones de vigilancia enlazados al C4 para monitorear en tiempo real los accesos, estacionamientos y puntos de concentración de aficionados.

Con el fin de garantizar un flujo vehicular ágil y seguro, se implementarán cierres parciales y ajustes operativos en las avenidas que rodean el estadio, incluyendo Pablo Livas, Las Torres, Tolteca, Azteca, Arturo de la Garza, Paseo de las Américas y Benito Juárez, particularmente durante el desalojo del inmueble.


