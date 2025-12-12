Alista Nuevo León operativo carretero para temporada decembrina

El titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de Nuevo León dio a conocer que continuarán los despliegues efectuados por la "División Caminos" por las carreteras de la entidad.

Durante la conferencia del Nuevo León Informa, Gerardo Escamilla dio a conocer las rutas de dichos operativos, como parte de una estrategia integral para proteger a viajeros y transportistas.

Escamilla Vargas afirmó que se encontrarán en colaboración con la Guardia Nacional y autoridades estatales de Tamaulipas, como parte de una estrategia integral.

¿Cómo ser parte de la caravana?

El secretario Escamilla afirmó que los ciudadanos pueden acudir a los puntos de reunión para contar con la seguridad brindada por las autoridades federales y estatales. Además, aseguró que en caso de necesitar algún servicio por falla mecánica o hidraúlica, pueden solicitar apoyo a través del 911.

Estas son las rutas carreteras por las que se desplazarán dichos elementos.

Ruta Mundialista:

Punto de reunión: Puente Internacional Colombia, Restaurante "García"

- Cuota Nuevo Laredo - Tramo Gloria Colombia y sigue hasta el puente Solidaridad

Ruta Colombia Libre

Punto de reunión: Gasolinera Mobil

- Carretera Libre Nuevo Laredo - Entronque la Gloria y sigue hasta Colombia

Ruta Colombia Antigua

Punto de reunión: Destacamento Fuerza Civil de Salinas Victoria, a la altura del kilómetro 30

- Carretera Estatal Número 1 - Cabeceras Municipales de Villaldama, Bustamante y Lampazos

Reynosa Carretera Libre

Puntos de reunión: Tienda de conveniencia, kilómetro 32, previo al puente que se separa ambas carreteras.

Autopista Reynosa Libre

Puntos de reunión: Tienda de conveniencia, kilómetro 32, previo al puente que se separa ambas carreteras.

Escamilla recalcó que las dos últimas rutas que se dirigen hacia Reynosa, concluirán en los límites de Tamaulipas.

Horarios establecidos para las rutas

De acuerdo con el secretario de Seguridad del Estado, se establecieron los siguientes horarios:

6:00, 7:00 y 8:00 horas

18:00, 19:00 y 20:00 horas

Además, destacó que dichas caravanas se llevaran a cabo en ambos sentidos, con el fin de garantizar un traslado seguro a quienes viajen hacia la frontera y otros estados del noreste del país.

