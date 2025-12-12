Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
tejaban_incendio_en_monterrey_545a756fe1
Nuevo León

Fuerte incendio quema 4 tejabanes; se descartan lesionados

El siniestro fue reportado sobre la calle El Salto de Juanacatlán número 50. Al arribar al lugar, las unidades confirmaron el incendio

  • 12
  • Diciembre
    2025

Un incendio registrado en la colonia Tierra Propia Segundo Sector, en el municipio de Guadalupe consumió en su totalidad tres tejabanes construidos de madera, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, el siniestro fue reportado sobre la calle El Salto de Juanacatlán número 50. Al arribar al lugar, las unidades confirmaron el incendio en viviendas tipo tejabán, donde se quemaron muebles diversos y electrodomésticos.

bombero-foto-incendio-tejaban.jpeg

 

De manera preliminar, se informó que el incendio habría sido causado por una quema de cobre.

Las autoridades descartaron personas lesionadas o riesgos adicionales para la población, y señalaron que la situación quedó bajo control.

WhatsApp Image 2025-12-12 at 5.52.35 PM (1).jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

sheinbaum_llamada_papa_e838c6ec9b
Sostiene Sheinbaum llamada con el papa; le reitera invitación
dthfds_749e861a08
Tráileres chocan y desatan caos en Bulevar Miguel de la Madrid
Whats_App_Image_2025_12_11_at_7_27_15_PM_5ad71eab39
La Virgen más grande de Saltillo renace en Satélite Sur
publicidad

Últimas Noticias

AP_25347649735439_929039f1d4
Ejército de Myanmar admite ataque aéreo a hospital
EH_UNA_FOTO_2025_12_13_T132036_039_ac311932ad
Israel dice haber abatido a alto comandante de Hamás en Gaza
G8_E_Ilxn_Ws_AU_Ed_Qq_3790a2291a
Más de 35 mil animan a Tigres en entrenamiento antes de la final
publicidad

Más Vistas

cierra_consulado_eua_monterrey_84125056da
Suspende actividades Consulado de EUA en Monterrey
hiyab_71853d6ff7
SCJN aprueba uso de hiyab en fotografía del Pasaporte
EH_FOTO_VERTICAL_2_3d2666dd8f
Seguros Axa saca de cobertura a Hospital Ángeles por mala praxis
publicidad
×