Alistan tres juicios políticos contra de Miguel Treviño

El exalcalde de San Pedro Garza García, Miguel Treviño de Hoyos, enfrenta el riesgo de un proceso legal en su contra, luego de que este lunes el Congreso del Estado comience a "cocinar" el análisis de tres juicios políticos por el presunto desacato a una orden judicial.

Las denuncias provienen de tres ciudadanos distintos —Alejandro González Meléndez, Enrique Javier Cantú Díaz y María del Consuelo Cantú Díaz— y fueron turnadas a la Comisión de Anticorrupción del Congreso.

Los tres juicios políticos acusan a Treviño de omisión por haber ignorado la destitución de Javier Alberto de la Fuente García, quien fungía como secretario de Desarrollo Urbano.

El fondo del conflicto se remonta a una sentencia de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal Superior de Justicia Administrativa del Estado (TSJA), que decretó la destitución de De la Fuente por negarse a regularizar una construcción en el fraccionamiento Las Calzadas.

“Presenta denuncia de juicio político en contra del C. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresidente municipal de San Pedro Garza García, durante el periodo 2021–2024, por presuntos actos de omisión al ignorar la destitución decretada por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado en contra de Javier Alberto de la Fuente García en el juicio de nulidad 46/2025, lo cual afectó la validez jurídica de los trámites de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad en perjuicio de la ciudadanía y de la Hacienda Pública Municipal”, se lee en los tres asuntos.

A pesar de que la destitución fue notificada formalmente al alcalde Treviño, el funcionario fue reinstalado semanas después bajo el argumento de que la medida había quedado sin efectos.

Sin embargo, tribunales locales reiteraron en varias ocasiones que la destitución seguía vigente.

La Comisión de Anticorrupción, presidida por la diputada priista Armida Serrato, sesionará este lunes a las 15:00 horas para discutir los tres asuntos.

En esta reunión se definirá si las denuncias cumplen con los requisitos y si el Congreso les da curso legal para iniciar formalmente los juicios políticos.

Según fuentes legislativas, aunque Miguel Treviño pudiera contar con un amparo vigente relacionado con el tema, esto no sería un impedimento para comenzar el proceso de juicio político en su contra.

Las sanciones a las que el exalcalde pudiera hacerse acreedor, entre las que se encuentra la inhabilitación temporal para desempeñar cargos públicos, tendrían que aplicarse dentro de los siguientes seis meses.

Actualmente, Miguel Treviño se desempeña como director de la sede Monterrey de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.

El conflicto

El conflicto por la destitución se originó a raíz de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia Administrativa de Nuevo León, que determinó la destitución de Javier de la Fuente por desacato, luego de que este negara la regularización de una construcción en el fraccionamiento Las Calzadas en julio de 2024; notificó formalmente la medida a la Secretaría de Administración municipal, al entonces alcalde Miguel Treviño.

Pese a ello, semanas después el funcionario fue reinstalado en su puesto bajo el argumento de que la medida había quedado sin efectos por recursos legales promovidos por vecinos.

Sin embargo, tribunales locales reiteraron en varias ocasiones que la destitución seguía vigente, rechazando incluso los amparos promovidos por De la Fuente.

Los vecinos consideraron que la Administración de Treviño incumplió con la destitución y pidieron al TSJA que se iniciara un juicio político contra Treviño.

El TSJA remitió al Congreso la solicitud de juicio político contra Treviño por incumplir con la destitución.

